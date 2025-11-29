Province de Benslimane: la SRM Casablanca-Settat étend son réseau avec une nouvelle agence à Oulad Ali Toualaa

La Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat a procédé tout récemment à l’ouverture d’une nouvelle agence clientèle dans la commune rurale d’Oulad Ali Toualaa, relevant de la province de Benslimane.

Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer les services de proximité et à étendre son réseau d’agences clientèle en milieu rural, la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat a procédé tout récemment à l’ouverture d’une nouvelle agence clientèle dans la commune rurale d’Oulad Ali Toualaa, relevant de la province de Benslimane, en présence du directeur général de la SRM, de représentants de la société et des autorités locales.

À cette occasion, El Mustapha Charnoubi, directeur provincial de Benslimane à la SRM Casablanca-Settat, a déclaré que «l’agence clientèle d’Oulad Ali Toualaa constitue une nouvelle étape dans cette dynamique territoriale que nous portons, et à travers laquelle nous visons à rapprocher le service public des citoyens en milieu rural, en mettant à leur disposition des espaces d’accueil modernes, conformes aux standards de qualité, tout en veillant à améliorer l’expérience client, garantir la qualité de service et faciliter l’accès aux services en limitant les contraintes et les coûts de déplacement».

La Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat a procédé tout récemment à l’ouverture d’une nouvelle agence clientèle dans la commune rurale d’Oulad Ali Toualaa, relevant de la province de Benslimane

Cette nouvelle agence permettra à près de 12.000 clients d’accéder plus facilement aux services de la SRM Casablanca-Settat. Elle desservira notamment les populations des communes d’Oulad Ali Toualaa, Oulad Moumen, Mellila, Ahlaf, Oulad Yahia Louta, Oulad Sidi Ahmed, Rdadna Oulad Malek, Lakhsasma et Moualine El Oued dans la province de Benslimane, renforçant ainsi, de manière concrète, les services de proximité et élargissant le réseau de points de contact en milieu rural.

Conçue selon les mêmes standards que les agences situées dans les centres urbains, la nouvelle agence clientèle d’Oulad Ali Toualaa offre un espace d’accueil moderne et des équipements harmonisés et emploie du personnel qualifié, afin de garantir un accueil professionnel et un service de qualité. Elle propose une gamme complète de services: paiement des factures, recharge, traitement des demandes d’abonnement ou de branchement et suivi des dossiers...

Dix agences fixes supplémentaires prévues en 2026

Pour rappel, la SRM Casablanca-Settat a lancé, il y a quelques mois, un réseau de 10 agences mobiles entièrement équipées, qui sillonnent les zones rurales, les douars éloignés et les souks, selon un circuit hebdomadaire d’environ 60 stations. Dans le cadre de ce dispositif, une agence mobile a été dédiée aux communes éloignées des agences de la SRM dans la province de Benslimane, ciblant près de 8.000 clients, ce qui renforce la complémentarité entre les agences fixes et mobiles au service des populations locales.

Cette dynamique se poursuivra en 2026 à travers un nouveau programme prévoyant l’ouverture de dix agences fixes supplémentaires et le déploiement de dix nouvelles agences mobiles à l’échelle de la région. À cet horizon, la SRM Casablanca-Settat disposera d’un réseau d’environ 200 points de contact répartis sur l’ensemble des préfectures et provinces de la Région, consolidant ainsi son engagement en faveur d’un service public inclusif, de proximité et accessible à toutes les catégories de citoyens.