Intempéries à Essaouira: mobilisation continue pour l’évacuation des eaux pluviales

Cette nuit, marquée par de fortes pluies orageuses, s’est toutefois déroulée sans que des dégâts matériels ne soient signalés, grâce aux mesures proactives et aux interventions anticipées mises en œuvre par les autorités locales, en étroite coordination avec l’ensemble des services concernés.

Dans ce contexte, les équipes de la Société régionale multiservices Marrakech-Safi (SRM-MS) à Essaouira, en coordination avec le Conseil communal de la ville, sont restées mobilisées tout au long de la nuit, procédant à des opérations de curage, de pompage et de désengorgement des réseaux d’assainissement, notamment au niveau des points sensibles identifiés, à l’instar de l’ancienne médina.

Parallèlement, les équipes de la Protection civile ont maintenu leur état d’alerte, à travers un suivi précis de l’évolution de la situation sur le terrain, notamment au niveau de la zone côtière et des axes routiers stratégiques, permettant des interventions rapides le cas échéant.

Au niveau du port d’Essaouira, les installations n’ont pas été affectées par les fortes précipitations enregistrées, grâce notamment aux dispositifs de prévention et de sécurisation mis en place en amont par la cellule de commandement du port, regroupant la Gendarmerie Royale, la Protection civile, les services de l’Agence nationale des ports (ANP) et d’autres intervenants, qui ont permis d’assurer le bon écoulement des eaux et le maintien des conditions de sécurité au sein de l’infrastructure portuaire de la Cité des Alizés.

Conformément aux instructions du Comité provincial de veille, l’ensemble des équipes techniques et opérationnelles mobilisées sur le terrain poursuivent leurs interventions, avec des moyens logistiques déployés de manière coordonnée pour garantir la continuité des services essentiels et la sécurité des habitants, visiteurs et touristes.

Les autorités provinciales ont réaffirmé, à cet égard, la poursuite de cette mobilisation tant que les conditions météorologiques l’exigeront, appelant à la vigilance et au respect des consignes de sécurité, notamment dans les zones susceptibles de connaître des accumulations d’eaux pluviales.

Un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge émis, samedi, par la Direction générale de la météorologie (DGM) a indiqué que de fortes pluies parfois orageuses (80 à 100 mm) sont attendues, de samedi à 13h00 à dimanche à 18h00, dans les provinces d’Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira.