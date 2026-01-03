Société

Les chutes de neige et la ferveur de la CAN dynamisent le tourisme à Ifrane

Des familles et visiteurs profitent des neiges sur les pentes du Moyen Atlas, au cœur des forêts de cèdres d'Ifrane. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 03/01/2026 à 15h03

VidéoÀ la faveur d’un hiver généreusement enneigé et de l’élan suscité par la CAN 2025, Ifrane connaît un afflux touristique inédit. Au cœur du Moyen Atlas, la «Suisse du Maroc» séduit autant les visiteurs nationaux que les touristes et supporters venus d’Afrique, dopant l’économie locale et affirmant un peu plus son rayonnement au-delà des frontières.

Ifrane vit au rythme d’une saison touristique hors norme. La rencontre entre les paysages enneigés du Moyen Atlas et l’effervescence de la CAN 2025 a propulsé la ville parmi les destinations les plus prisées du moment, offrant aux visiteurs une expérience singulière mêlant climat hivernal, organisation urbaine soignée et hospitalité marocaine.

Le retour en force de la neige sur les sommets du Moyen Atlas a joué un rôle central dans cet engouement. Des milliers de Marocains, rejoints par des supporters et touristes africains et arabes venus initialement pour suivre la compétition continentale, ont afflué vers la région de Fès-Meknès. Ifrane s’est rapidement imposée comme une halte incontournable grâce à ses paysages naturels et à son cadre unique.

Depuis les hauteurs du mont Hebri jusqu’à la route reliant Ifrane à Azrou, les paysages enneigés ont transformé les forêts en véritables cartes postales. Notre caméra a saisi de nombreuses scènes de visiteurs s’arrêtant pour photographier ces panoramas, signe de l’affluence touristique exceptionnelle dans la région.

«La neige a été le principal critère de notre choix. Nous voulions vivre une vraie ambiance hivernale. Nous avons découvert une ville organisée, propre et très accueillante», déclare un visiteur de Nador. D’autres touristes confirment que la curiosité initiale s’est rapidement transformée en attachement durable à la destination.

La neige et la Can dynamisent le tourisme à Ifrane en ce début d'année (Y.Jaoual/Le360). le360

L’ambiance de la Coupe d’Afrique des nations a également mis en lumière la diversité climatique du Royaume. «C’est impressionnant de passer en quelques heures d’un climat doux à des montagnes couvertes de neige», confie un supporter. Dans le même esprit, la Sénégalaise Matydo, venue de Dakar, assure que cette première expérience au Maroc restera gravée en elle et qu’elle reviendra «sans hésiter».

Lire aussi : Neige à Ifrane: entre bonheur des touristes et défis logistiques

Cette affluence s’est traduite par des taux d’occupation record dans les établissements d’hébergement et par une animation continue des commerces locaux. Restaurateurs, cafetiers et artisans tirent pleinement parti de cette dynamique, qui a redonné un souffle puissant à l’économie de la ville.

Portée par cette conjoncture favorable, Ifrane confirme et renforce son positionnement de destination touristique de premier plan, désormais au-delà du seul cadre national. Entre nature préservée, événements sportifs et attractivité hivernale, la ville s’impose peu à peu comme une véritable «Suisse de l’Afrique», vitrine d’un tourisme qui conjugue paysages d’exception et grands rendez-vous internationaux.

Par Youssra Jaoual
Le 03/01/2026 à 15h03
#Ifrane#Neige#Tourisme#Can2025#Visiteurs

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Ifrane-El Hajeb: les travaux de dédoublement de la route régionale 707 vont bon train

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Fraîcheur, nature et culture: l’été parfait à Ifrane

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Ifrane, Azrou et ces autres merveilles à découvrir au Moyen Atlas, en quête de dépaysement

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ifrane: la renaissance des sources d’eau redonne espoir aux habitants

Articles les plus lus

1
Mondial 2030: Marca à la découverte du futur stade Hassan II, sérieux rival du Santiago Bernabéu
2
Karima Khatim, l’élue «100% Algérie» qui veut gouverner en France
3
Bourses 2025: devant le Caire et Lagos, Casablanca s’impose en centre de gravité des places africaines
4
Casablanca: effondrement d’un immeuble à Derb Sultan, des dégâts matériels mais aucune perte humaine à déplorer
5
Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue
6
La Grande Mosquée de Paris: un siècle… et tous les droits?
7
Réglementation des changes: dotation pour voyages, e-commerce, export-import… ce qui change dès janvier 2026
8
Si vous roulez en Espagne, le gyrophare désormais obligatoire à partir de ce 1er janvier 2026
Revues de presse

Voir plus