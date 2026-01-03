Les chutes de neige et la ferveur de la CAN dynamisent le tourisme à Ifrane

Des familles et visiteurs profitent des neiges sur les pentes du Moyen Atlas, au cœur des forêts de cèdres d'Ifrane. (Y.Jaoual/Le360)

Ifrane vit au rythme d’une saison touristique hors norme. La rencontre entre les paysages enneigés du Moyen Atlas et l’effervescence de la CAN 2025 a propulsé la ville parmi les destinations les plus prisées du moment, offrant aux visiteurs une expérience singulière mêlant climat hivernal, organisation urbaine soignée et hospitalité marocaine.

Le retour en force de la neige sur les sommets du Moyen Atlas a joué un rôle central dans cet engouement. Des milliers de Marocains, rejoints par des supporters et touristes africains et arabes venus initialement pour suivre la compétition continentale, ont afflué vers la région de Fès-Meknès. Ifrane s’est rapidement imposée comme une halte incontournable grâce à ses paysages naturels et à son cadre unique.

Depuis les hauteurs du mont Hebri jusqu’à la route reliant Ifrane à Azrou, les paysages enneigés ont transformé les forêts en véritables cartes postales. Notre caméra a saisi de nombreuses scènes de visiteurs s’arrêtant pour photographier ces panoramas, signe de l’affluence touristique exceptionnelle dans la région.

«La neige a été le principal critère de notre choix. Nous voulions vivre une vraie ambiance hivernale. Nous avons découvert une ville organisée, propre et très accueillante», déclare un visiteur de Nador. D’autres touristes confirment que la curiosité initiale s’est rapidement transformée en attachement durable à la destination.

L’ambiance de la Coupe d’Afrique des nations a également mis en lumière la diversité climatique du Royaume. «C’est impressionnant de passer en quelques heures d’un climat doux à des montagnes couvertes de neige», confie un supporter. Dans le même esprit, la Sénégalaise Matydo, venue de Dakar, assure que cette première expérience au Maroc restera gravée en elle et qu’elle reviendra «sans hésiter».

Cette affluence s’est traduite par des taux d’occupation record dans les établissements d’hébergement et par une animation continue des commerces locaux. Restaurateurs, cafetiers et artisans tirent pleinement parti de cette dynamique, qui a redonné un souffle puissant à l’économie de la ville.

Portée par cette conjoncture favorable, Ifrane confirme et renforce son positionnement de destination touristique de premier plan, désormais au-delà du seul cadre national. Entre nature préservée, événements sportifs et attractivité hivernale, la ville s’impose peu à peu comme une véritable «Suisse de l’Afrique», vitrine d’un tourisme qui conjugue paysages d’exception et grands rendez-vous internationaux.