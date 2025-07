Fraîcheur, nature et culture: l’été parfait à Ifrane

Avec ses forêts de cèdres, ses lacs paisibles, ses ruelles fleuries et son urbanisme impeccable, Ifrane offre un décor unique au Maroc. Située à plus de 1.600 mètres d’altitude, cette station climatique, souvent comparée à une ville alpine, attire chaque été des milliers de visiteurs en quête de fraîcheur, de nature et de tranquillité. Cette année, la 7ème édition du Festival international d’Ifrane a donné un nouveau souffle à la ville, qui vit une saison estivale particulièrement animée.

Les lieux emblématiques comme l’avenue Mohammed V, la place Taj, ainsi que le parc La Prairie, ont été littéralement pris d’assaut. Familles, touristes nationaux, étrangers, ainsi que membres de la diaspora marocaine vivant à l’étranger (MRE), ont afflué en nombre, animant les espaces publics dans une ambiance festive.

Cette affluence s’est traduite par une véritable accélération économique: les cafés, restaurants, boutiques d’artisanat, agences de transport touristique et autres commerces ont vu leur activité grimper en flèche. Les hôteliers, eux, parlent d’un taux d’occupation quasi total depuis le début du festival, avoisinant les 95% pendant les week-ends. Une situation qualifiée d’«inédite» par plusieurs professionnels du secteur.

«On est venus de Sefrou exprès pour profiter de la beauté de cette région. C’est un vrai havre de paix, un endroit sublime avec son climat frais et ses montagnes. Je recommande à tous les Marocains de venir découvrir ce petit bijou, ce jardin du Maroc», témoigne Moustapha, un touriste croisé dans le centre-ville.

Des visiteurs venus d’ailleurs

Hanane, venue de Fès, abonde dans le même sens: «Chez nous, les températures varient entre 42 et 45°C. Ici, à Ifrane, on respire! La ville est propre, bien organisée, avec un cadre naturel magnifique. Je lance un appel pour que l’on protège cet environnement et ses ressources en eaux précieuses, afin que l’image idyllique d’Ifrane reste intacte.»

Le témoignage d’Oussama, lui aussi originaire de Fès, illustre bien l’attractivité de la région: «On est venus entre amis pour casser la routine. Comme on n’a pas eu le temps d’aller à la mer, on a choisi Ifrane et ses environs comme Azrou ou Imouzzer. L’avantage, c’est que c’est proche, il y a de la verdure, des endroits pour s’allonger, des activités variées et un bon encadrement. Le soir, on assiste aux concerts du festival. C’est l’idéal pour se ressourcer.»

Les retombées économiques de cette période faste ne se limitent pas aux hôtels: les maisons d’hôtes, les locations de courte durée et les commerces périphériques profitent aussi pleinement de cette dynamique. Le Festival international d’Ifrane, qui allie concerts en plein air, animations culturelles, expositions et spectacles, joue un rôle de catalyseur majeur.

Selon plusieurs acteurs du secteur hôtelier interrogés par Le360, cette attractivité grandissante est due à la combinaison d’un patrimoine naturel exceptionnel, d’un climat modéré en été, d’une offre touristique diversifiée, mais aussi d’infrastructures propres et bien entretenues. «Ifrane est aujourd’hui une des destinations phares marocaines où l’on peut allier repos, nature et culture», résume un responsable d’un établissement hôtelier de la ville.

Mais au-delà de cette embellie estivale, certains professionnels appellent à inscrire cette dynamique dans la durée. Ils plaident pour la mise en place de programmes culturels réguliers tout au long de l’année, afin de positionner Ifrane comme une destination touristique durable.

L’été 2025 restera sans doute gravé comme un moment fort pour la ville d’Ifrane. Entre attractivité touristique, vitalité économique et retombées culturelles, cette saison confirme le potentiel de la ville à s’imposer comme une destination de choix. À condition d’en faire un modèle de tourisme durable, capable de séduire au-delà de la simple parenthèse estivale.