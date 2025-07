Nouvelle Charte de l’investissement: Karim Zidane fait le bilan

Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

Deux ans après son lancement, la Nouvelle Charte de l’investissement a-t-elle tenu ses promesses? Pour Karim Zidane, la réponse est sans ambiguïté: «la Charte est un tournant majeur pour l’investissement privé, national comme étranger. Elle répond à une attente forte et marque un véritable changement de cap dans notre politique d’attractivité économique», a souligné le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, dans un entretien accordé au magazine Challenge.

Les chiffres confirment l’optimisme affiché. L’année 2024 a enregistré des niveaux record d’investissements privés, et 2025 s’annonce tout aussi prometteuse. Mais, au-delà des montants, Karim Zidane insiste sur l’impact concret: «Grâce à cette dynamique, nous avons atteint un niveau satisfaisant de création d’emplois en zone urbaine. L’investissement privé est bien le moteur principal de l’emploi durable et formel», a-t-il affirmé.

La récente 8ᵉ Commission Nationale des Investissements en est l’illustration: 47 projets validés, 51 milliards de dirhams mobilisés et près de 17.000 emplois à la clé. «Le nombre moyen de projets approuvés par an a doublé, tandis que le montant annuel moyen a été multiplié par cinq. Nous assistons aussi à une diversification géographique et sectorielle sans précédent», s’est félicité Karim Zidane.

Aujourd’hui, 46 provinces sur 75 accueillent des projets structurants. «C’est une preuve tangible de notre volonté de faire de chaque territoire un pôle de développement», a-t-il souligné.

Au cœur de cette nouvelle dynamique, la réforme des Commissions Régionales Unifiées d’Investissement (CRUI) joue un rôle clé. «Les CRUI instruisent désormais l’essentiel des projets d’investissement inférieurs à 250 millions de dirhams. Résultat: des délais réduits, plus de proximité et une meilleure réactivité», a expliqué le ministre au magazine Challenge.

Les Centres Régionaux d’Investissement (CRI) ont également été profondément transformés. «Les CRI ne sont plus de simples guichets administratifs. Ils interviennent à toutes les étapes de la chaîne de valeur et assurent l’intelligence économique au niveau régional», a précisé Zidane.

Pour aller plus loin, le ministre promet de renforcer leurs capacités humaines, d’accélérer la digitalisation et de lever les obstacles persistants, notamment sur le foncier.

Industrie, tourisme, énergie: la dynamique profite à plusieurs secteurs. «L’industrie capte près de la moitié des projets approuvés, notamment l’agroalimentaire, l’automobile, le textile ou la chimie. Le tourisme arrive en deuxième position, suivi de l’énergie», a-t-il détaillé.

Si 65% des projets sont portés par des entreprises marocaines, les investissements étrangers connaissent aussi une progression remarquable. «Nous enregistrons des chiffres records en IDE. Nous sommes bien partis pour vivre l’une des meilleures années de l’histoire du Maroc en la matière», a-t-il annoncé.

Autre innovation phare, le système de soutien basé sur sept critères, dont l’emploi, la durabilité, l’intégration locale ou encore le genre. «L’octroi des primes est conditionné à un impact concret. Avant leur versement, nous procédons à une double vérification, sur le terrain et au niveau central», a déclaré Karim Zidane, rassurant.

Des critiques persistent pourtant, notamment sur la complexité administrative et le manque de clarté sur les incitations. Le ministre s’est voulu rassurant: «la Charte est conçue comme un cadre évolutif et vivant. Nous dialoguons en permanence avec les acteurs économiques pour l’améliorer. Simplification des démarches, digitalisation, rôle renforcé des CRI: tout est mis en œuvre pour fluidifier le parcours investisseur», a-t-il assuré.

Parmi les chantiers prioritaires figure aussi le soutien spécifique aux TPME, un dispositif inédit qui verra bientôt le jour. «Il couvrira les projets de 1 à 50 millions de dirhams et pourra financer jusqu’à 30% du montant de l’investissement, selon plusieurs critères, notamment l’emploi stable créé», a annoncé Karim Zidane, selon lequel «la confiance des investisseurs se construit par la clarté, la stabilité et la réactivité. C’est cette trajectoire que nous poursuivons avec détermination».