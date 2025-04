Charte de l’investissement: après plusieurs mois de retard, le dispositif dédié aux TPME enfin prêt

Présenté par Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, le projet de décret intervient en application des dispositions de la loi‑cadre n°03.22 formant Charte de l’investissement, contenues dans l’article 20.

Il comprend des nouveautés, portant principalement sur la définition des modalités d’opérationnalisation du dispositif de soutien, notamment les dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et à la gouvernance dudit dispositif, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

Ce dispositif de soutien est composé de trois primes à l’investissement, selon Baitas. Il s’agit d’une prime pour créer des emplois stables, une prime territoriale pour réduire les disparités spatiales et renforcer la justice spatiale en favorisant la dynamique de développement et d’emploi dans les provinces et préfectures, ainsi qu’une prime sectorielle dédiée aux activités prioritaires, en raison de leur dimension structurelle dans la réalisation du décollage économique.

Ce dispositif de soutien, a-t-il fait savoir, s’inscrit également dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour la relance de l’emploi, eu égard à l’importance des TPME dans le tissu économique national et à leur rôle dans la création de valeur ajoutée et d’emplois. Il a aussi pour objectif de renforcer la gouvernance régionale de l’écosystème d’investissement, à travers la mise en place d’une gouvernance régionale spécifique à ce dispositif, a ajouté le ministre.