Depuis sa réouverture, la kasbah d’Agadir Oufella a enregistré plus de 100.000 visiteurs

Symbole de résilience face au séisme de 1960, la kasbah d’Agadir Oufella a rouvert ses portes au public en février 2024. Depuis, plus de 108.124 visiteurs ont franchi ses portes, au 25 juillet 2025, venant du Maroc et de l’étranger. Restaurée dans le cadre d’un vaste programme urbain, elle est désormais l’un des lieux culturels les plus visités de la région.

Dressée sur les hauteurs de la ville et dominant à la fois le port, la plage longue de près de sept kilomètres et la route nationale reliant Essaouira à Agadir, la kasbah fait figure de phare patrimonial. Le programme de développement urbain 2020-2024, signé par le roi Mohammed VI en février 2020, a permis sa réhabilitation complète, contribuant à redonner vie à cet édifice chargé d’histoire.

«La kasbah attire aujourd’hui un public varié, venu de toutes les régions du monde, notamment d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique», déclare Dounia Elkaid, médiatrice culturelle sur le site. «La Société de développement régional du tourisme Souss-Massa, en charge du projet, a mis en place plusieurs services pour enrichir l’expérience des visiteurs», ajoute-t-elle.

Parmi les prestations disponibles, un audioguide multilingue: arabe, amazighe, français, anglais et espagnol accompagne les visiteurs tout au long de leur découverte. Un service de visite guidée est également proposé pour approfondir la compréhension de l’histoire et du rôle de la kasbah au fil des siècles.

Lire aussi : Affluence record à la kasbah d’Agadir: 85.000 entrées en un an

La saison estivale marque un pic de fréquentation, avec l’arrivée progressive de la diaspora marocaine et des touristes internationaux. «En août, la kasbah devrait connaître une affluence encore plus importante», confirme Dounia Elkaid.

Pour accéder au site, de nombreux visiteurs optent pour le téléphérique d’Agadir, devenu l’un des moyens de transport emblématiques de la ville. Reliant la base urbaine au sommet de la colline, il offre une vue imprenable sur les paysages environnants.

«En été, le téléphérique est particulièrement prisé. C’est le moyen préféré des touristes pour rejoindre la kasbah», souligne Nassima Redouane, responsable au sein du site. «Avec la Coupe d’Afrique des nations 2025 et d’importantes manifestations culturelles en perspective, l’attractivité de la ville et de ses infrastructures ne fera que croître», conclut-elle.