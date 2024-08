Kasbah de Boulaouane: une forteresse historique sur les rives de l’Oum Errabia, trésor touristique de la région Doukkala

À tous les amateurs d’histoire et d’architecture ancienne, la Kasbah de Boulaouane, dans la région de Oulad Fraj est un endroit pour vous. Surplombant l’Oued Oum Errabia, avec ses murs quadrilatéraux et ses tours de guet rectangulaires et semi-circulaires, la Kasbah est un exemple remarquable de l’architecture défensive marocaine. Moulay Ismaïl, célèbre pour ses ambitions grandioses, a conçu cette structure non seulement pour assurer la sécurité de la région, mais aussi pour marquer de manière indélébile son règne dans l’histoire du Maroc.

Aujourd’hui, la Kasbah continue de fasciner les visiteurs venus des quatre coins du globe. Classée patrimoine national depuis 1924, elle a attiré en 2019 l’attention du ministère de la Culture et de la Communication, qui a lancé un ambitieux projet de réhabilitation en vue de sa transformation en musée. Cette initiative vise à préserver non seulement les vestiges physiques de la Kasbah, mais aussi son héritage culturel et historique.

La Kasbah de Boulaouane près d'El Jadida. (tripadvisor.fr)

Perchée sur une colline rocheuse, la Kasbah offre une vue panoramique incomparable sur la vallée de l’oued Oum Errabia. De ses remparts bien conservés, les visiteurs peuvent contempler les paysages ondulés des Doukkala, où la lumière du soleil et la brise du vent dansent ensemble à chaque crépuscule.

Explorer la Kasbah de Boulaouane, c’est plonger dans les récits épiques de Moulay Ismaïl et de son époque. À l’intérieur, les mosaïques ornant la cour intérieure et les vestiges de la mosquée et du palais du Sultan racontent encore les gloires passées de ce monument historique et offrent un cadre unique pour prendre quelques photos souvenirs.

Bien que certains de ses intérieurs aient été endommagés au fil du temps, la magie de la Kasbah de Boulaouane reste intacte. Chaque pierre raconte une histoire, chaque passage évoque une époque révolue où cette forteresse était le cœur battant de la région.

Que ce soit pour ses vues pittoresques ou pour son importance historique, ce joyau du patrimoine marocain promet une expérience inoubliable à tous ceux qui le découvrent. De plus, vous y profiterez d’un silence paisible comme nulle part ailleurs, alors ne manquez pas l’occasion de vous imprégner de cette paisibilité tout en faisant partie de l’époque de Moulay Ismail, le temps d’un moment.