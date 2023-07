Patrimoine: voici pourquoi la Cité portugaise d’El Jadida et sa citerne vont être restaurées

Pallier au risque d’effritement de certaines parties de la citerne, représentant un risque pour la sécurité des visiteurs, et renforcer la vocation touristique de la Cité portugaise d’El Jadida qui, bien qu’entretenue, n’attire pas grand monde. Tels sont les objectifs de la restauration en vue de ces hauts lieux de l’Histoire et du tourisme dans la ville, projet que le ministère de la Culture semble décidé à mener à terme dans les meilleurs délais. C’est du moins l’engagement pris par le ministre Mehdi Bensaïd qui s’est récemment exprimé sur cette question au Parlement.

Le projet date de 2019, quand des études techniques ont été menées au niveau de la citerne. Les conclusions rendues en 2020 ont montré la nécessité d’une restauration, certaines parties de cet édifice ayant commencé à s’effriter. C’est pour éviter tout incident que le bâtiment a ainsi été fermé au public depuis le mois de février 2021.

En juillet 2022, les premières procédures administratives pour la réhabilitation et la restauration de la citerne ont été lancées. L’adjudication de la consultation, quant aux plans d’architecture, sera connue au cours de ce mois de juillet, avant que ne démarrent les travaux proprement dits. Des experts portugais ont été mis à contribution, afin que le cachet historique de cet édifice soit respecté et conservé.

Lire aussi : Restauration de la cité portugaise: des experts lusitaniens à El Jadida la semaine prochaine

Le ministère de la Culture voit plus grand avec un projet d’aménagement de l’ensemble de la Cité portugaise. En association avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, des études techniques sont en cours dans ce sens. Elles devront aboutir à la mise en place d’un plan intégré, dont la finalité est de faire des lieux une véritable attraction touristique, à même de créer une nouvelle dynamique économique dans la capitale des Doukkala.

Pour rappel, la Cité portugaise est un quartier historique proche de la médina d’El Jadida. Construite par les Portugais entre 1510 et 1514, avec la vocation d’être un lieu de garnison et une prison, elle s’étend sur environ 1 kilomètre carré et se compose de quatre bastions (Ange, Saint-Esprit, Saint-Sébastien et Saint-Antoine), Bab El Bhar étant l’une de ses portes. La Cité portugaise, et la citerne souterraine qu’elle abrite sont classées au patrimoine mondial depuis l’UNESCO le 30 juin 2004. Visite guidée dans cette vidéo réalisée par Le360: