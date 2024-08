Agadir: les touristes découvrent la ville sous un nouvel angle grâce au téléphérique

Depuis son lancement, le téléphérique qui s’étend au-dessus de la ville d’Agadir sur plus de 1.700 mètres attire sans cesse des touristes curieux d’essayer l’attraction. Ces cabines suspendues dans le ciel, inédites au Maroc, ne se contentent pas d’offrir un spectacle visuel exceptionnel, mais apportent également une nouvelle dimension au paysage local, permettant une connexion stratégique entre la ville nouvelle et la Kasbah d’Agadir Oufella, un monument historique datant du XVème siècle.

La vue panoramique que les cabines offrent sur la ville, la mer et les montagnes environnantes est tout simplement époustouflante, contribuant à faire du téléphérique une expérience unique. Les passagers l’ayant testé sont élogieux, émerveillés par la métamorphose d’Agadir et la vue spectaculaire offerte sur la Kasbah et la ville en général. «C’était une expérience absolument fabuleuse. Les enfants ont été ravis de découvrir cet endroit, et ce trajet en téléphérique restera pour nous un souvenir inoubliable», déclare Soukayna, une Marocaine résidente à Paris, venue en vacances avec sa famille.

«Le voyage dans la petite cabine a été très agréable malgré la brume. C’est vraiment plaisant de voir autant de monde ici sur la kasbah, ce qui témoigne du développement de la ville. Nous avons énormément apprécié cette expérience en famille, et nous reviendrons dès que possible», confie Jamal, un autre MRE enchanté par l’ambiance chaleureuse d’Agadir.

Elias Mahmoudou, un touriste tout droit venu du Niger évoque les liens entre son pays et le Maroc. «Nos pays sont amis et nos cultures se rejoignent, d’où notre choix de visiter Agadir. Nous avons choisi le téléphérique comme activité pour nos enfants et l’initiative et l’innovation sont tellement importantes qu’ils en sont ravis», affirme Mahmoudou. «Nous allons sans aucun doute partager cette expérience au Niger pour montrer l’avancée technologique du Royaume du Maroc», conclut-il sans cacher son émerveillement.

Lire aussi : Un demi-million de passagers en 1 an: le grand succès du téléphérique d’Agadir

Cette infrastructure ayant réussi à attirer un nombre considérable de touristes notamment en fin juillet, et au cours de ce mois d’aout, a un impact significatif sur l’économie locale. Le téléphérique, tout en offrant une expérience unique, contribue également grâce à son flux touristique, à l’épanouissement de la ville en créant des emplois et en renforçant l’activité commerciale. Avec d’autres projets de développement encore en cours, Agadir semble bien parti pour s’imposer durablement sur la carte touristique du Maroc et au-delà.