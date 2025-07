Au cœur du patrimoine amazigh… Ifrane vibre au rythme de la 7ème édition de son festival international

La 7ème édition du Festival international d’Ifrane a débuté de manière spectaculaire ce mercredi 23 juillet au soir. La place Al Taj a vibré au rythme d’une ambiance festive pour l’ouverture, marquée par le spectacle grandiose «Symphonie Ahidous». Plus de 300 artistes venus de tout le Royaume ont offert une fresque collective qui a mis en lumière la richesse et la diversité du patrimoine amazigh, sous les applaudissements nourris d’un public nombreux.

Cette cérémonie d’ouverture, qui a brillamment mêlé l’authenticité du patrimoine, la chaleur de la musique et la modernité des spectacles, a offert aux spectateurs une expérience artistique complète. Elle s’inscrit sous un slogan porteur d’un message écologique: «L’eau, source de vie et enjeu de développement», une invitation claire à préserver les ressources naturelles face aux défis climatiques actuels.

À cette occasion, Hassan Jaaouten, chef d’orchestre de la «Symphonie Ahidous», a exprimé sa fierté de diriger un spectacle qui a mis en valeur la présence marquante des femmes. «Ce spectacle incarne l’identité et la profondeur culturelle de la région», a-t-elle affirmé. Pour l’artiste Sanaa Jadoubi, cet art amazigh constitue un message artistique et social adressé aux jeunes filles, les encourageant à être fières de leur identité culturelle tout en poursuivant leur parcours éducatif.

De son côté, le directeur artistique du festival, Nabil El Jay a indiqué dans une déclaration pour Le360 que cette édition, pensée sous le signe de l’ouverture, fait de la musique un pont entre les publics: ceux présents sur la place Al Taj, qui a accueilli plus de 80.000 spectateurs, et ceux qui suivent les performances via les retransmissions en direct sur les réseaux sociaux. Il a également mis en avant les améliorations notables en matière d’organisation, que ce soit dans l’accueil des spectateurs, la gestion des flux et la qualité des infrastructures audiovisuelles mobilisées.

Le festival a réussi à attirer des artistes de renom tels que les frères Rajae et Omar Belmir, Zina Daoudia, Badr Oubi, ainsi que le groupe Hoba Hoba Spirit, aux côtés de talents locaux de la région Fès-Meknès. Une programmation éclectique qui met à l’honneur la diversité musicale marocaine à travers des concerts gratuits et ouverts au public, agrémentés d’animations sportives, culturelles et de sensibilisation.

En parallèle des spectacles, des compétitions sportives (football, badminton), des ateliers de sensibilisation à la préservation de la forêt et de l’eau, ainsi qu’un salon d’artisanat réunissant des artisans d’Ifrane et d’autres villes marocaines, ajoutent une dimension économique à l’événement.