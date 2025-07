Tiznit: le Festival Timizart de l’argent s’achève devant un public record

Plus de 70.000 personnes ont assisté aux spectacles et animations de l'édition 2025 du festival Timizart de Tiznit. (M.Oubarka/Le360)

Le Festival Timizart de l’argent a baissé le rideau dans la nuit de vendredi à samedi, après une semaine de festivités riches en émotions et en découvertes. Plus de 70.000 personnes ont assisté aux spectacles et animations, faisant de cette édition un véritable succès populaire.

Le festival a battu cette année tous les records. «L’affluence exceptionnelle et la diversité des artistes témoignent de l’ancrage croissant du festival dans le paysage culturel marocain» souligne le directeur artistique Rachid Moutii.

Au-delà de l’ambiance, Timizart a également contribué à stimuler l’économie locale, avec un engouement notable pour les produits du terroir et les célèbres bijoux en argent, véritables symboles identitaires de la ville.

Rachid Moutii a tenu à saluer les efforts conjoints des partenaires et des acteurs locaux qui ont œuvré pour la réussite de cette édition qu’il qualifie «d’exceptionnelle à tous les niveaux».

La chanteuse Doaa El Yahyaoui a exprimé sa joie de retrouver le public tizniti et de partager ses chansons dans une ambiance aussi chaleureuse. Elle a salué l’accueil généreux des habitants du Sud, réputés pour leur hospitalité, et a promis de revenir dès que l’occasion se présentera pour participer à d’autres événements dans la région.