Le Festival du film arabe de Casablanca lève le voile sur le jury de sa 6ème édition

On connaît désormais la composition des jurys de la sixième édition du Festival du film arabe de Casablanca, qui se tiendra du 13 au 20 juin 2025 au cinéma Ritz. Fidèle à sa vocation de valoriser la diversité et la richesse du cinéma arabe, le festival distinguera les meilleurs films dans deux catégories: les longs métrages (fiction et documentaire) et les courts métrages (fiction et documentaire).

Un jury prestigieux pour les longs métrages

À la tête du jury des longs métrages, on retrouve le cinéaste et producteur marocain Nabil Ayouch. À ses côtés, des personnalités du monde arabe: la critique tunisienne Henda Hwala, l’acteur égyptien Bassem Samra, le réalisateur irakien Ahmed Yassin Al-Daraji, ainsi que l’actrice marocaine Nisrine Erradi. Un panel éclectique qui promet des délibérations riches et exigeantes.

Le jury de la sixième édition du Festival du cinéma arabe de Casablanca.

Le jury des courts métrages sera dirigé par Hicham Lasri, réalisateur et auteur marocain connu pour son approche singulière et provocatrice du 7ème art. Il sera épaulé par deux femmes influentes du cinéma arabe contemporain: l’actrice égyptienne Shery Adel et la réalisatrice jordanienne Darin Sallam.

Organisé par l’association Imtidad pour la culture et le développement, en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca, le festival s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels et passionnés de cinéma arabe. Au fil des années, il a accueilli de nombreuses figures emblématiques du cinéma arabe, telles que Hussein Fahmy, Ayman Zeidan, Hussein Dawood, Khayri Beshara, Fady Abi Samra, ou encore Ridha Behi.