«Le buzz» avec Dounia Batma dans le rôle principal, au cinéma le 7 mai

Le Megarama de Casablanca a accueilli, hier mardi 29 avril 2025, l’avant-première du film marocain «Le buzz», en présence de nombreuses stars du petit écran marocain ainsi que de l’équipe du film, menée par la chanteuse Dounia Batma, qui y tient son tout premier rôle au cinéma. La chanteuse s’est fait attendre près de trois heures avant le début de la conférence de presse organisée à l’issue de l’avant-première. Une fois sur place, elle a catégoriquement refusé de répondre aux questions d’un journaliste du média HNews. Face à l’insistance de ce dernier, l’artiste a réagi de manière brusque en lui arrachant le micro des mains, tout en déclarant qu’elle ne souhaitait pas lui répondre. Une scène qui a surpris bon nombre de journalistes présents.

Réalisé par Dimna Bounaylat et produit par Aziz El Amri, le film est un mélange de genres: social, romantique et musical. Il réunit plusieurs artistes marocains à l’instar de Mourad El Achabi, Abdellah Ferkous, Fadila Benmoussa, Hmaqah et Naïma Bouhamala, ainsi que des invités d’honneur dont les acteurs turcs Murat Altınışık et Murat Danacı, connus pour leur rôle dans la série «Samihini».

L’avant-première a vu la présence de plusieurs comédiens ayant pris part au film, parmi lesquels Rafiq Boubker, Abderrahim El Meniari, Bouchra Ahrich, Issam Wachma, Naïma Bouhamala, Ibtissam Batma et la cheikha Trax. Certains d’entre eux ont livré de brèves déclarations aux journalistes, exprimant leur joie d’avoir participé à ce projet cinématographique.

Dans une déclaration pour Le360, Dounia Batma, qui fait ses débuts d’actrice, a exprimé sa joie, affirmant: «Je suis très heureuse de partager l’écran avec de grands artistes, des génies de l’audiovisuel marocain. Je remercie la réalisatrice Dimna Bounaylat pour cette opportunité, et j’espère que le film plaira à mon public.»

L’acteur Rafiq Boubker a quant à lui abordé le thème du film sous un angle critique, expliquant qu’il «traite d’un phénomène malsain devenu incontrôlable: certains cherchent la célébrité et le gain rapide en produisant du contenu vide de sens sur les réseaux sociaux, au détriment des valeurs de la société».

De son côté, le journaliste et acteur Mourad El Achabi, parmi les personnages principaux, a révélé quelques coulisses du projet, en précisant que le tournage avait été interrompu pendant un an et demi. Il a déclaré que le film mettait en lumière des questions artistiques et sociales.

Il a ajouté: «J’incarne dans ce film un personnage qui aime Dounia Batma et la soutient dans sa carrière artistique jusqu’à ce qu’elle atteigne les sommets.»

Ibtissam Batma, présente en tant qu’invitée d’honneur, a interprété le personnage de Aïda, qu’elle considère comme fort éloigné de sa propre personnalité. Elle a indiqué avoir beaucoup appris des conseils reçus des comédiens expérimentés du film, et espère que son jeu séduira le public.

Le tournage du film a commencé en 2023 à Agadir. Le projet a réuni une équipe artistique multinationale et a connu plusieurs changements de date de sortie. Il devait initialement voir le jour en novembre 2024, mais sa sortie a été reportée en coordination avec la famille Batma pour coïncider avec la fin de l’incarcération de Dounia Batma et sa sortie de prison.