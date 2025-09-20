Ifrane-El Hajeb: les travaux de dédoublement de la route régionale 707 vont bon train

Lancé pour répondre à une demande croissante de mobilité dans la région de Fès-Meknès, le chantier de dédoublement de la route régionale 707 entre Ifrane et Elhajeb est décisif pour l’accessibilité des deux provinces. Long de 29 kilomètres, il se divise en deux tronçons: 10 km sur le territoire d’Ifrane et 19 km dans la province d’El Hajeb. Selon la direction régionale de l’Équipement, les travaux ont déjà atteint 65% d’avancement côté Ifrane et 30% côté El Hajeb.

«Ce projet est stratégique car il constitue l’une des principales portes d’entrée vers Ifrane et un axe majeur reliant le centre du Royaume au plateau de l’Atlas», déclare Abdelilah Azmi, directeur provincial du ministère de l’Équipement et du Transport à Ifrane. «Un premier tronçon de 4,5 km a déjà été achevé en 2024, et le reste sera livré avant la fin de l’année 2025», ajoute-t-il.

Chiffré à 58 millions de dirhams, le projet comprend la réalisation d’une route à double voie séparée par des glissières de sécurité en béton (TPC). Cette infrastructure doit répondre à une densité de circulation qui atteint 4.500 véhicules/jour en temps normal, et grimpe jusqu’à 15.000 véhicules/jour lors des périodes de forte affluence, notamment pendant les vacances scolaires et les épisodes neigeux.

Outre l’amélioration de la sécurité routière, l’opération vise à réduire le temps de trajet entre Meknès et Ifrane de près de 20 minutes, passant d’une heure à 40 minutes seulement. «C’est un gain précieux, aussi bien pour les habitants que pour les visiteurs, qui profitera à la dynamique touristique et économique de la région», confirme Azmi.

Le chantier de la route régionale 707 reliant El Hajeb à Ifrane (Y.Jaoual/Le360).. يسرى جوال

Le chantier inclut également la reconstruction d’ouvrages d’art comme les ponts et passerelles et la mise en place de systèmes d’évacuation des eaux pluviales et de fonte des neiges. «Ces aménagements permettront d’assurer la continuité du trafic, notamment durant l’hiver, où la circulation était souvent interrompue», explique le responsable.

Au-delà de la mobilité, le projet se veut aussi une vitrine touristique. «Ce nouvel axe contribuera directement à renforcer l’attractivité d’Ifrane, prisée autant en hiver, avec ses paysages enneigés, qu’en été, pour son tourisme de montagne», souligne Azmi. L’initiative s’inscrit également dans la préparation du Maroc à accueillir de grands événements internationaux.

Pour Zakaria Bouaita, chargé du suivi des chantiers à la direction provinciale de l’Équipement d’Ifrane, ce projet est un exemple de savoir-faire local. «L’ensemble des travaux est réalisé par des compétences marocaines, avec un suivi technique rigoureux sur le terrain. Nous travaillons en étroite coordination avec un bureau d’études, un bureau de contrôle topographique et un laboratoire spécialisé», précise-t-il.

Avec cette opération, la région Fès-Meknès renforce ses infrastructures routières, modernise ses réseaux de transport et offre de nouvelles perspectives de développement à Ifrane, consolidant ainsi son statut de destination touristique nationale et internationale.