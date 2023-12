Infrastructures: les travaux d’élargissement de la route régionale Ifrane-Boulemane vont bon train

Dans le cadre du développement des infrastructures routières dans la province d’Ifrane, le projet d’élargissement de la route régionale 707 a été mis en marche. «Ce projet d’envergure, financé à hauteur de 26 millions de dirhams par le fonds spécial routier, a pour objectif de transformer cette voie en une route moderne et adaptée aux besoins actuels», explique d’emblée Abdellah Azmi, directeur régional du ministère de l’Équipement et de l’Eau à Ifrane. «Il consiste en l’élargissement de la route sur une distance de 6 kilomètres, avec une largeur de 9 mètres. Les travaux devraient être achevés vers avril 2024», poursuit-il.

«Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large des efforts visant à renforcer le réseau routier national et à faciliter la liaison entre Ifrane et les provinces voisines de Boulemane et Midelt. Ce projet revêt une importance stratégique pour la province d’Ifrane. Il contribuera à améliorer la fluidité de la circulation et à réduire les temps de trajet pour les habitants ainsi que les voyageurs empruntant cette voie. De plus, il renforcera la connectivité entre Ifrane, Boulemane et Midelt, favorisant ainsi le développement économique et touristique de ces régions», note le responsable.

D’après notre interlocuteur, ce projet entre dans le cadre des chantiers globaux du ministère dans la région. «Un budget total de 255 millions de dirhams a été alloué à plusieurs projets d’infrastructure routière, dont l’élargissement de la route 707. Ce chantier s’aligne avec la politique nationale de développement des infrastructures routières, visant à améliorer la qualité des routes, à renforcer la sécurité routière et à soutenir la croissance économique régionale», conclut-il.