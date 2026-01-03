Société

Intempéries: suspension des cours vendredi et samedi à Sidi Bennour, Settat et El Jadida

Les directions provinciales du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Sidi Bennour, Settat et El Jadida ont annoncé la suspension provisoire des cours, à titre préventif et exceptionnel, dans l’ensemble des établissements scolaires de ces provinces, en raison des conditions météorologiques défavorables.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/01/2026 à 08h19

Selon des communiqués de ces directions, il a été décidé de suspendre les cours à partir de l’après-midi de vendredi et durant toute la journée de samedi dans les provinces de Sidi Bennour et El Jadida, ainsi que samedi dans la province de Settat.

Cette décision fait suite au bulletin d’alerte émis par la Direction Générale de la Météorologie (DGM), et s’inscrit dans le cadre des actions préventives visant à garantir la sécurité des élèves et des cadres pédagogiques et administratifs, ainsi que de l’ensemble des usagers des établissements scolaires, précisent les mêmes sources.

Cette mesure a été prise en application des recommandations des commissions provinciales de veille, en étroite coordination avec les autorités locales et l’ensemble des intervenants concernés.

#Maroc#El Jadida#Sidi Bennour

