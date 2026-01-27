Intempéries: des perturbations possibles du trafic maritime au port Tanger Med à partir du 27 janvier

Dans un message diffusé à ses usagers sur X, l’autorité portuaire précise que l’évolution du trafic dépendra de l’amélioration des conditions en mer. Des mises à jour seront communiquées en temps réel dès que la situation le permettra et que les services pourront reprendre normalement.

Due to bad weather conditions, the maritime traffic at #TangerMed Port Complex may be disrupted or temporarily suspended starting 27 January 2026.



Updates will be shared as soon as conditions improve and services resume.



In the meantime, we strongly advise you to contact your… pic.twitter.com/QzjMp1gjdX — TANGER MED (@TM_Officiel) January 27, 2026

Dans l’intervalle, Tanger Med invite les passagers et les opérateurs concernés à prendre contact avec leurs compagnies maritimes afin d’obtenir des informations actualisées sur l’état de leurs traversées.

Situé au cœur des échanges maritimes entre l’Europe et l’Afrique, le port Tanger Med constitue un point névralgique du trafic de passagers et de marchandises. Les épisodes d’intempéries peuvent ainsi avoir un impact direct sur les liaisons maritimes, notamment dans le détroit de Gibraltar, zone particulièrement sensible aux conditions climatiques.