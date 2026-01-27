Société

Intempéries: des perturbations possibles du trafic maritime au port Tanger Med à partir du 27 janvier

Le port Tanger Med.

Le complexe portuaire de Tanger Med a annoncé, ce lundi, de possibles perturbations, voire des suspensions temporaires du trafic maritime à compter du 27 janvier 2026, en raison de conditions météorologiques défavorables.

Dans un message diffusé à ses usagers sur X, l’autorité portuaire précise que l’évolution du trafic dépendra de l’amélioration des conditions en mer. Des mises à jour seront communiquées en temps réel dès que la situation le permettra et que les services pourront reprendre normalement.

Dans l’intervalle, Tanger Med invite les passagers et les opérateurs concernés à prendre contact avec leurs compagnies maritimes afin d’obtenir des informations actualisées sur l’état de leurs traversées.

Situé au cœur des échanges maritimes entre l’Europe et l’Afrique, le port Tanger Med constitue un point névralgique du trafic de passagers et de marchandises. Les épisodes d’intempéries peuvent ainsi avoir un impact direct sur les liaisons maritimes, notamment dans le détroit de Gibraltar, zone particulièrement sensible aux conditions climatiques.

