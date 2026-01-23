Alerte météo. Fortes pluies avec risque d’orages, chutes de neige et rafales de vent de vendredi à dimanche

Ainsi, de fortes pluies avec risque d’orages (35-60 mm) sont prévues, de vendredi (10H) à samedi à 12H, dans les provinces de M’Diq-Fnideq, Khémisset, Beni Mellal, Meknes, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate, Taza, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Quezzane, Tétouan, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Durant la même période, de fortes pluies avec risque d’orages (20-35 mm) seront enregistrées dans les provinces de Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra, Driouch, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Al Haouz, Settat, Berrechid, Khouribga, Tanger-Assilah, Larache, Al Hoceima, Fquih Ben Salah, Azilal, Skhirate-Temara, Salé, Rabat, Nouaceur, Mohammadia, Mediouna, Casablanca, Benslimane.
Par ailleurs, des chutes de neige (20-50 cm) sont prévues de vendredi à 12H à samedi à 12H dans les provinces de Taroudant, Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Ifrane, Khénifra, Midelt, Boulemane, Guercif, Ouarzazate, Tinghir, Sefrou et Taza. Le même phénomène (10-15 cm) concernera les provinces de Chefchaouen, Chichaoua, Taourirt et Al Hoceima.
Aussi, de fortes rafales de vent (75-95 km/h) sont prévues, du vendredi à 17H au samedi 14H, dans les provinces de Driouch, Figuig, Azilal, Ifrane, Larache, Tétouan, MDiq-Fnideq, Sidi Kacem, Tinghir, Sidi Slimane, Benslimane, Berrechid, Khouribga, Settat, Berkane, Jerada, Nador, Oujda-Angad, Taourirt, Casablanca, Mediouna, Mohammadia, Nouaceur, Khémisset, Rabat, Sale, Skhirate-Temara, El Jadida, Safi, Sidi Bennour, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknes, El Hajeb, Khénifra, Fes, Moulay Yacoub, Taounate, Ouezzane, Ouarzazate, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza, Guercif, Al Hoceima, Boulemane, Midelt, Tanger-Assilah, Al Haouz, Taroudant, Guelmim, Séfrou, Sidi Ifni, Tiznit et Kenitra.
De même, un temps froid (-08/-03 °C) est attendu, entre samedi et dimanche, dans les provinces de Midelt, Boulemane, Séfrou, Guercif, Taza, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Ifrane, Khenifra et Chichaoua.