Société

Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%

Le barrage de Chefchaouen. (S.Kadry/Le360)

Entre le 19 et le 22 janvier, le volume total retenu dans les barrages a progressé de 144 millions de mètres cubes, portant le taux de remplissage à 48,6%.

Par Hajar Kharroubi
Le 22/01/2026 à 15h16

Au 22 janvier, le volume total stocké atteint 8.161 millions de mètres cubes (Mm³), contre 8.017 Mm³ le 19 janvier, soit une hausse de 144 Mm³ en trois jours. Le taux de remplissage global passe de 47,8% à 48,6%.

En comparaison avec le niveau constaté depuis le 31 décembre (6.583 Mm³), les retenues se sont accrues de 1.578 Mm³ au 22 janvier. L’apport cumulé sur les trois derniers jours représente ainsi 9,12% de la hausse totale observée sur la période.

Lire aussi : Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert

Dans le détail, le barrage Al Wahda renforce sa position de principal réservoir du pays, avec un volume en hausse de 33 Mm³ (de 2.133 à 2.166 Mm³) et un taux de remplissage qui progresse de 60% à 61%.

Le barrage Al Massira affiche un gain de 34 Mm³, avec des réserves passant de 250 à 284 Mm³ et un taux de remplissage de 9% à 10%. Cette amélioration, bien que visible, reste limitée au regard de sa capacité totale (2.656 Mm³).

À Idriss Ier, les réserves progressent de 22 Mm³ (de 528 à 550 Mm³) et le taux de remplissage s’établit à 48%, contre 46% trois jours plus tôt. Bin El Ouidane poursuit sa hausse avec +15 Mm³ (de 340 à 355 Mm³) et un taux de remplissage qui passe de 28% à 29%.

مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)

Barrage Al Wahda. (Le360)

Ahmed El Hanssali gagne 13 Mm³ (de 315 à 328 Mm³) et progresse de 47% à 49%, tandis que Dar Khrofa affiche +5 Mm³ (de 127 à 132 Mm³) et un taux en hausse de 26% à 27%. Le barrage Hassan II évolue plus modestement, avec +1 Mm³ (de 76 à 77 Mm³), pour un taux autour de 19%.

Oued El Makhazine demeure à 100% (volume inchangé à 672 Mm³). Sidi Med Ben Abdellah reste à un niveau très élevé (99%), avec une légère baisse de volume de 2 Mm³ (de 971 à 969 Mm³). Manssour Dahbi est stable à 144 Mm³, avec un taux de remplissage inchangé à 32%.

Évolution des retenues des barrages entre le 19 et le 22 janvier. (Source: Maa Dialna)

BarrageCapacité totale (Mm3)Réserves au 19 janvier (Mm3)Taux de remplissage au 19 janvier (%)Réserves au 22 janvier (Mm3)Taux de remplissage au 22 janvier (%)Évolution du volume (Mm3)
Total (de tous les barrages au Maroc)16762801747,8816148,6144
Al Wahda352221336021666133
Al Massira265625092841034
Bin El Ouidane1215340283552915
Idriss 1er1129528465504822
Sidi Med Ben Abdellah9749719996999-2
Oued El Makhazine6726721006721000
Ahmed El Hanssali668315473284913
Dar Khrofa48012726132275
Manssour Dahbi44514432144320
Hassan II392761977191

Ces gains devraient être consolidés dans les prochains jours, en raison de la pluie qui continue d’arroser plusieurs régions du Royaume et des nouvelles précipitations attendues, susceptibles de renforcer les apports aux barrages. Les prochains relevés devraient ainsi refléter un effet plus marqué sur les ouvrages alimentés par les bassins les plus réactifs. Dans plusieurs zones, la hausse des débits entrant pourrait accélérer la recharge des retenues, notamment sur les barrages encore loin de leur capacité.

Par Hajar Kharroubi
Le 22/01/2026 à 15h16
#barrage#retenues#pluies

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Comment les réserves des barrages ont progressé de 20 points en cinq mois

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les barrages affichent un taux de remplissage de 47,8%, avec plus de 8 milliards de m³ en réserve

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

En chiffres, voici comment les retenues des barrages ont évolué entre le 12 et le 16 janvier

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Barrages remplis à 46% contre 28% un an plus tôt: le Maroc sort du cycle de sécheresse, selon Nizar Baraka

Articles les plus lus

1
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
2
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
3
Hausse des frais de scolarité: la colère monte au sein des établissements français au Maroc après les décisions de l’AEFE
4
Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel
5
Finale de la CAN: seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football
6
Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures
7
Comment les réserves des barrages ont progressé de 20 points en cinq mois
8
Adieu Maghreb?
Revues de presse

Voir plus