Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%

Au 22 janvier, le volume total stocké atteint 8.161 millions de mètres cubes (Mm³), contre 8.017 Mm³ le 19 janvier, soit une hausse de 144 Mm³ en trois jours. Le taux de remplissage global passe de 47,8% à 48,6%.

En comparaison avec le niveau constaté depuis le 31 décembre (6.583 Mm³), les retenues se sont accrues de 1.578 Mm³ au 22 janvier. L’apport cumulé sur les trois derniers jours représente ainsi 9,12% de la hausse totale observée sur la période.

Dans le détail, le barrage Al Wahda renforce sa position de principal réservoir du pays, avec un volume en hausse de 33 Mm³ (de 2.133 à 2.166 Mm³) et un taux de remplissage qui progresse de 60% à 61%.

Le barrage Al Massira affiche un gain de 34 Mm³, avec des réserves passant de 250 à 284 Mm³ et un taux de remplissage de 9% à 10%. Cette amélioration, bien que visible, reste limitée au regard de sa capacité totale (2.656 Mm³).

À Idriss Ier, les réserves progressent de 22 Mm³ (de 528 à 550 Mm³) et le taux de remplissage s’établit à 48%, contre 46% trois jours plus tôt. Bin El Ouidane poursuit sa hausse avec +15 Mm³ (de 340 à 355 Mm³) et un taux de remplissage qui passe de 28% à 29%.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Ahmed El Hanssali gagne 13 Mm³ (de 315 à 328 Mm³) et progresse de 47% à 49%, tandis que Dar Khrofa affiche +5 Mm³ (de 127 à 132 Mm³) et un taux en hausse de 26% à 27%. Le barrage Hassan II évolue plus modestement, avec +1 Mm³ (de 76 à 77 Mm³), pour un taux autour de 19%.

Oued El Makhazine demeure à 100% (volume inchangé à 672 Mm³). Sidi Med Ben Abdellah reste à un niveau très élevé (99%), avec une légère baisse de volume de 2 Mm³ (de 971 à 969 Mm³). Manssour Dahbi est stable à 144 Mm³, avec un taux de remplissage inchangé à 32%.

Évolution des retenues des barrages entre le 19 et le 22 janvier. (Source: Maa Dialna)

Barrage Capacité totale (Mm3) Réserves au 19 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 19 janvier (%) Réserves au 22 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 22 janvier (%) Évolution du volume (Mm3) Total (de tous les barrages au Maroc) 16762 8017 47,8 8161 48,6 144 Al Wahda 3522 2133 60 2166 61 33 Al Massira 2656 250 9 284 10 34 Bin El Ouidane 1215 340 28 355 29 15 Idriss 1er 1129 528 46 550 48 22 Sidi Med Ben Abdellah 974 971 99 969 99 -2 Oued El Makhazine 672 672 100 672 100 0 Ahmed El Hanssali 668 315 47 328 49 13 Dar Khrofa 480 127 26 132 27 5 Manssour Dahbi 445 144 32 144 32 0 Hassan II 392 76 19 77 19 1

Ces gains devraient être consolidés dans les prochains jours, en raison de la pluie qui continue d’arroser plusieurs régions du Royaume et des nouvelles précipitations attendues, susceptibles de renforcer les apports aux barrages. Les prochains relevés devraient ainsi refléter un effet plus marqué sur les ouvrages alimentés par les bassins les plus réactifs. Dans plusieurs zones, la hausse des débits entrant pourrait accélérer la recharge des retenues, notamment sur les barrages encore loin de leur capacité.