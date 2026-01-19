Les barrages affichent un taux de remplissage de 47,8%, avec plus de 8 milliards de m³ en réserve

Au 19 janvier, le volume total des retenues des barrages s’établit à 8.017 Mm³ (Mm³), contre 7.807 Mm³ le 16 janvier, soit une hausse de 210 Mm³. Le taux de remplissage global progresse de 46,5% à 47,8%.

Le barrage Al Wahda voit ses réserves passer de 2.090 à 2.133 Mm³, enregistrant une hausse de 43 Mm³. Son taux de remplissage progresse de 59 à 60%.

Les réserves du barrage Al Massira augmentent de 21 Mm³, passant de 229 à 250 Mm³, tandis que son taux de remplissage évolue de 8% à 9%. À Bin El Ouidane, le volume stocké progresse également de 21 Mm³, atteignant 340 Mm³, pour un taux de remplissage de 28%, contre 26% le 16 janvier.

Le barrage Idriss Ier enregistre une hausse de 11 Mm³, avec des réserves passant de 517 à 528 Mm³, et un taux de remplissage en progression de 45% à 46%. Les barrages Sidi Med Ben Abdellah et Oued El Makhazine présentent des niveaux quasi stables. Le premier voit ses réserves augmenter légèrement de 969 à 971 Mm³, avec un taux de remplissage passant de 99,4% à 99,6%, tandis que le second affiche un taux de 100%, avec 672 Mm³ stockés.

Le barrage Ahmed El Hanssali enregistre une hausse de 28 Mm³, portant ses réserves à 315 Mm³ et son taux de remplissage de 43% à 47%. À Dar Khroufa, les réserves passent de 116 à 127 Mm³, avec un taux de remplissage en hausse de 24% à 26%.

Les barrages Manssour Dahbi et Hassan II enregistrent des variations limitées, avec une augmentation de 1 million de mètres cubes chacun. Le taux de remplissage de Manssour Dahbi passe de 32% à 32,4%, tandis que celui de Hassan II progresse de 19,3% à 19,5%.

Évolution des retenues des barrages entre le 16 et le 19 janvier. (Source: Maa Dialna)

Barrage Capacité totale (Mm3) Réserves au 16 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 16 janvier (%) Réserves au 19 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 19 janvier (%) Évolution du volume (Mm3) Total (de tous les barrages au Maroc) 16762,5 7807 46 8017 47,8 210 Al Wahda 3522,2 2090 59 2133 60 43 Al Massira 2656,9 229 8 250 9 21 Bin El Ouidane 1215,5 319 26 340 28 21 Idriss 1er 1129,5 517 45 528 46 11 Sidi Med Ben Abdellah 974,7 969 99 971 99 2 Oued El Makhazine 672,8 672 100 672 100 0 Ahmed El Hanssali 668,1 287 43 315 47 28 Dar Khrofa 480,2 116 24 127 26 11 Manssour Dahbi 445,2 143 32 144 32 1 Hassan II 392,3 75 19 76 19 1

Cette dynamique favorable s’inscrit dans un contexte hydrique nettement amélioré. Le Maroc est officiellement sorti d’un cycle de sécheresse de sept années, à la faveur des dernières précipitations et des importantes chutes de neige, comme l’a confirmé, le 12 janvier, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, devant la Chambre des représentants.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Entre le 1er septembre et le 12 janvier, le Royaume a enregistré 108 mm de précipitations, soit un excédent de 95% par rapport à l’année précédente et de 17,6% par rapport à la moyenne habituelle. Ces conditions ont permis une reconstitution significative des ressources hydriques, avec des apports atteignant 3,5 milliards de mètres cubes, dont 3,1 milliards sur le seul dernier mois, portant le taux de remplissage global des barrages à 46%, contre 28% à la même période de l’an dernier.

Parallèlement, le volume global stocké a progressé de 92 millions de m³, entre le 12 et le 16 janvier, pour atteindre 7,8 milliards de m³, portant le taux de remplissage à 46,5% vendredi dernier.

Résultat: plusieurs bassins hydrauliques affichent désormais des niveaux compris entre 80% et 100%, tandis que certains ouvrages ont nécessité des lâchers d’eau pour des raisons de sécurité. Selon le ministre, ces apports permettent au pays de gagner en moyenne une année d’eau potable.