Les barrages affichent un taux de remplissage de 47,8%, avec plus de 8 milliards de m³ en réserve

Le barrage Bin El Ouidane. (S.Bouchrit/Le360)

Grâce aux dernières précipitations recueillies entre le 16 et le 19 janvier, les retenues des barrages ont progressé de 210 millions de m³, portant le volume total stocké à 8.017 millions de m³. Le taux de remplissage global s’établit désormais à 47,8%, contre 46,5% trois jours plus tôt.

Par Hajar Kharroubi
Le 19/01/2026 à 11h31

Au 19 janvier, le volume total des retenues des barrages s’établit à 8.017 Mm³ (Mm³), contre 7.807 Mm³ le 16 janvier, soit une hausse de 210 Mm³. Le taux de remplissage global progresse de 46,5% à 47,8%.

Le barrage Al Wahda voit ses réserves passer de 2.090 à 2.133 Mm³, enregistrant une hausse de 43 Mm³. Son taux de remplissage progresse de 59 à 60%.

Les réserves du barrage Al Massira augmentent de 21 Mm³, passant de 229 à 250 Mm³, tandis que son taux de remplissage évolue de 8% à 9%. À Bin El Ouidane, le volume stocké progresse également de 21 Mm³, atteignant 340 Mm³, pour un taux de remplissage de 28%, contre 26% le 16 janvier.

Le barrage Idriss Ier enregistre une hausse de 11 Mm³, avec des réserves passant de 517 à 528 Mm³, et un taux de remplissage en progression de 45% à 46%. Les barrages Sidi Med Ben Abdellah et Oued El Makhazine présentent des niveaux quasi stables. Le premier voit ses réserves augmenter légèrement de 969 à 971 Mm³, avec un taux de remplissage passant de 99,4% à 99,6%, tandis que le second affiche un taux de 100%, avec 672 Mm³ stockés.

Le barrage Ahmed El Hanssali enregistre une hausse de 28 Mm³, portant ses réserves à 315 Mm³ et son taux de remplissage de 43% à 47%. À Dar Khroufa, les réserves passent de 116 à 127 Mm³, avec un taux de remplissage en hausse de 24% à 26%.

Les barrages Manssour Dahbi et Hassan II enregistrent des variations limitées, avec une augmentation de 1 million de mètres cubes chacun. Le taux de remplissage de Manssour Dahbi passe de 32% à 32,4%, tandis que celui de Hassan II progresse de 19,3% à 19,5%.

Évolution des retenues des barrages entre le 16 et le 19 janvier. (Source: Maa Dialna)

BarrageCapacité totale (Mm3)Réserves au 16 janvier (Mm3)Taux de remplissage au 16 janvier (%)Réserves au 19 janvier (Mm3)Taux de remplissage au 19 janvier (%)Évolution du volume (Mm3)
Total (de tous les barrages au Maroc)16762,5780746801747,8210
Al Wahda3522,220905921336043
Al Massira2656,92298250921
Bin El Ouidane1215,5319263402821
Idriss 1er1129,5517455284611
Sidi Med Ben Abdellah974,796999971992
Oued El Makhazine672,86721006721000
Ahmed El Hanssali668,1287433154728
Dar Khrofa480,2116241272611
Manssour Dahbi445,214332144321
Hassan II392,3751976191

Cette dynamique favorable s’inscrit dans un contexte hydrique nettement amélioré. Le Maroc est officiellement sorti d’un cycle de sécheresse de sept années, à la faveur des dernières précipitations et des importantes chutes de neige, comme l’a confirmé, le 12 janvier, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, devant la Chambre des représentants.

مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)

Barrage Al Wahda. (Le360)

Entre le 1er septembre et le 12 janvier, le Royaume a enregistré 108 mm de précipitations, soit un excédent de 95% par rapport à l’année précédente et de 17,6% par rapport à la moyenne habituelle. Ces conditions ont permis une reconstitution significative des ressources hydriques, avec des apports atteignant 3,5 milliards de mètres cubes, dont 3,1 milliards sur le seul dernier mois, portant le taux de remplissage global des barrages à 46%, contre 28% à la même période de l’an dernier.

Parallèlement, le volume global stocké a progressé de 92 millions de m³, entre le 12 et le 16 janvier, pour atteindre 7,8 milliards de m³, portant le taux de remplissage à 46,5% vendredi dernier.

Résultat: plusieurs bassins hydrauliques affichent désormais des niveaux compris entre 80% et 100%, tandis que certains ouvrages ont nécessité des lâchers d’eau pour des raisons de sécurité. Selon le ministre, ces apports permettent au pays de gagner en moyenne une année d’eau potable.

