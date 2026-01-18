Bin El Ouidane, 3ème plus grand barrage national, atteint 316 millions de m³

Le barrage Bin El Ouidane, situé dans la province d’Azilal, a enregistré d’importants apports en eau au cours des dernières semaines, à la faveur des précipitations récentes ayant touché la région. Entre le 20 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, l’ouvrage hydraulique a ainsi reçu un volume global estimé à 160 millions de mètres cubes.

Implanté sur l’oued El Abid, l’un des principaux affluents de l’oued Oum Er-Rbia, le barrage Bin El Ouidane occupe une place stratégique dans le dispositif hydraulique national. Avec une capacité de stockage avoisinant 1.215,5 millions de m3, il se classe au troisième rang des plus grands barrages du Royaume.

Selon Oualid Saber, ingénieur au service de la gestion intégrée des ressources en eau de l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia, les récentes précipitations ont permis de relever le taux de remplissage du barrage à près de 26%. Le volume d’eau actuellement stocké est ainsi estimé à environ 316 millions de m3.

Dans une déclaration pour Le360, le responsable a souligné l’importance de ces apports hydriques, qui contribuent à atténuer la pression exercée sur cette infrastructure, dans un contexte marqué par une situation hydrique difficile au niveau du bassin de l’Oum Er-Rbia, l’un des plus affectés par les épisodes de sécheresse successifs enregistrés ces dernières années.

Cette amélioration s’inscrit dans une dynamique plus large observée à l’échelle de l’ensemble du bassin hydraulique, portée par l’impact positif des dernières pluies sur les réserves en eau.

À l’échelle du bassin de l’Oum Er-Rbia, le taux de remplissage global a atteint 21%, soit un volume d’environ 1,048 milliard de m3. À la même période de l’année précédente, ce taux ne dépassait pas 5,3%, correspondant alors à un stock de seulement 262 millions de mètres cubes, illustrant ainsi l’amélioration significative induite par les récentes précipitations.

D’après notre interlocuteur, cette évolution favorable contribue à soulager le barrage Bin El Ouidane, qui joue un rôle essentiel dans l’alimentation en eau potable de plusieurs villes et centres, notamment Béni Mellal, Afourer, Souk Sebt, Oulad Ayad, Had Boumoussa et Dar Oulad Zidouh.

Barrage Bin El Ouidane, le troisième plus grand du Maroc. (S.Bouchrit/Le360). سعيد بوشريط

Les ressources mobilisées permettront également de répondre aux besoins en irrigation des périmètres agricoles de Tadla et de Tassaout aval, deux des principaux périmètres irrigués des provinces de Béni Mellal et de Kelaâ des Sraghna.

Toutefois, le responsable a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective pour préserver cette ressource vitale. Il a rappelé que la priorité demeure la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable, tout en appelant à la mise en œuvre de mesures strictes pour encadrer l’usage de l’eau et renforcer la sensibilisation à l’importance de la rationalisation de sa consommation.