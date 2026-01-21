Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de mercredi à samedi dans plusieurs provinces

Des chutes de neiges comprises entre 15 et 30 centimètres sont attendues, mercredi et jeudi, à Taza, Guercif, Sefrou, Boulemane et Midelt, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte dont le niveau de vigilance est orange.

Durant la même période, Ifrane et Azilal connaîtront des chutes de neige de 10 à 15 cm, alors que des neiges (05-10 cm) auront lieu dans les provinces d’Al Hoceima, de Béni Mellal, Taroudant, d’Al Haouz, de Tinghir et de Ouarzazate, ajoute le bulletin.

En sus, des pluies (30 et 50 mm) sont attendues, ce mercredi et jeudi, à Larache, Kénitra, Sidi Kacem, Al Hoceima, Tétouan, M’diq-Fnideq, Chefchaouen, Fahs Anjra, Tanger-Assilah, Ouezzane, Taounate, Sefrou, Ifrane, Taza, Azilal, Béni Mellal, Khénifra et Midelt, a précisé la même source.

Aussi, des pluies oscillant entre 70 et 100 mm sont prévues, vendredi et samedi, à Tanger, Tétouan, Larache, Kénitra, Chefchaouen, Al Hoceima, Ouezzane, Fahs Anjra, Taza, Taounate, Sefrou, Moulay Yacoub, Meknès, Ifrane, Khénifra, Midelt, Béni Mellal et Azilal, d’après la DGM.

En outre, des rafales de vent (75-90 km/h) sont prévues, ce mercredi et jeudi, à Kénitra, Larache, Tanger-Assilah, Fahs Anjra, M’diq-Fnideq, Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, Taza, Driouech, Guercif, Jerada, Taourirt, Boulemane, Sefrou, Berkane, Oujda, Nador, Figuig, Midelt, Fès, El Hajeb, Ifrane, Tinghir, Ouarzazate, Tata, Tiznit, Sidi Ifni et Guelmim, relève le bulletin.