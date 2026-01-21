Société

Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de mercredi à samedi dans plusieurs provinces

Ifrane sous la neige. (Y.Jaoual/Le360)

Des chutes de neige, à partir de 1.600 mètres, de fortes pluies, atteignant 100 millimètres, ainsi que des rafales de vent sont prévues de ce mercredi au samedi prochain dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/01/2026 à 15h05

Des chutes de neiges comprises entre 15 et 30 centimètres sont attendues, mercredi et jeudi, à Taza, Guercif, Sefrou, Boulemane et Midelt, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte dont le niveau de vigilance est orange.

Durant la même période, Ifrane et Azilal connaîtront des chutes de neige de 10 à 15 cm, alors que des neiges (05-10 cm) auront lieu dans les provinces d’Al Hoceima, de Béni Mellal, Taroudant, d’Al Haouz, de Tinghir et de Ouarzazate, ajoute le bulletin.

Lire aussi : Pluie, neige et froid… à quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

En sus, des pluies (30 et 50 mm) sont attendues, ce mercredi et jeudi, à Larache, Kénitra, Sidi Kacem, Al Hoceima, Tétouan, M’diq-Fnideq, Chefchaouen, Fahs Anjra, Tanger-Assilah, Ouezzane, Taounate, Sefrou, Ifrane, Taza, Azilal, Béni Mellal, Khénifra et Midelt, a précisé la même source.

Aussi, des pluies oscillant entre 70 et 100 mm sont prévues, vendredi et samedi, à Tanger, Tétouan, Larache, Kénitra, Chefchaouen, Al Hoceima, Ouezzane, Fahs Anjra, Taza, Taounate, Sefrou, Moulay Yacoub, Meknès, Ifrane, Khénifra, Midelt, Béni Mellal et Azilal, d’après la DGM.

En outre, des rafales de vent (75-90 km/h) sont prévues, ce mercredi et jeudi, à Kénitra, Larache, Tanger-Assilah, Fahs Anjra, M’diq-Fnideq, Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, Taza, Driouech, Guercif, Jerada, Taourirt, Boulemane, Sefrou, Berkane, Oujda, Nador, Figuig, Midelt, Fès, El Hajeb, Ifrane, Tinghir, Ouarzazate, Tata, Tiznit, Sidi Ifni et Guelmim, relève le bulletin.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/01/2026 à 15h05
#neige#pluie#DGM#Alerte météo#Alerte mé

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

En images: la neige sublime les montagnes environnantes d’Oujda, un spectacle naturel rare

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Oujda sous la neige: la capitale de l’Oriental renoue avec les hivers d’antan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les chutes de neige et la ferveur de la CAN dynamisent le tourisme à Ifrane

Articles les plus lus

1
Finale de la CAN: seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football
2
Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel
3
Comment les réserves des barrages ont progressé de 20 points en cinq mois
4
Adieu Maghreb?
5
Contre la gueule de bois de lundi dernier
6
Pour Cyril Hanouna, «toutes les nations du football africain peuvent dire merci au Maroc»
7
Debunk. Non, aucun stadier n’est décédé lors de la finale de la CAN à Rabat
8
Le Maroc, première nation africaine à atteindre la 8e place mondiale, s’affirme comme le porte-étendard du continent pour le Mondial 2026
Revues de presse

Voir plus