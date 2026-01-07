Société

Oujda sous la neige: la capitale de l’Oriental renoue avec les hivers d’antan

La neige tombe à Oujda. (M.Chellay/le360)

Par Mohammed Chellay
Le 07/01/2026 à 10h36

VidéoOujda a renoué avec des scènes qui n’avaient plus été observées depuis de nombreuses années. Les chutes de neige ont recouvert ruelles et artères d’un manteau blanc peu commun, ravivant des souvenirs des décennies passées.

La ville d’Oujda a connu, mardi soir, des chutes spectaculaires de neige qui ont recouvert les différentes rues et places de la capitale de l’Oriental. Cette chute de neige, intervenue en début de soirée, a été enregistrée alors que la région de l’Oriental connaît une vague de froid.

Les habitants d’Oujda ont accueilli ce spectacle avec un mélange d’étonnement et de joie. Un épisode météorologique rare qui intervient au terme de fortes perturbations ayant touché la région de l’Oriental ainsi que plusieurs provinces du Royaume ces derniers jours.

Cette neige a suscité de nombreuses interactions. Les citoyens se sont empressés d’immortaliser l’instant à l’aide de leurs téléphones portables, exprimant leur optimisme face à un hiver qui rompt avec des années de sécheresse et de retard des précipitations.

Malgré la beauté du paysage, cette situation climatique s’est accompagnée d’un état de vigilance de la part des autorités locales, mobilisées pour assurer la fluidité de la circulation et protéger les populations vulnérables face à la vague de froid intense qui s’abat sur la région.

Un bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie avait, en amont, averti de perturbations météorologiques marquées affectant les zones montagneuses et leurs environs.

Selon les données communiquées dans ce bulletin, ces chutes de neige sont dues à l’arrivée d’une masse d’air extrêmement froid, ayant provoqué une baisse significative et brutale des températures. Des conditions climatiques rarement observées à Oujda, ville historiquement connue pour son climat méditerranéen et continental sec.

Par Mohammed Chellay
Le 07/01/2026 à 10h36
#neige#Oujda#Maroc#Météo#Oriental

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo. Temps froid ce mercredi 7 janvier, avec des températures négatives sur les reliefs

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte Météo. Chutes de neige, vague de froid et fortes rafales de vent de mardi à jeudi dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo. Baisse sensible des températures ce mardi 6 janvier, avec un temps froid sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo: fortes pluies, chutes de neige et fortes rafales de vent, de lundi à jeudi

Articles les plus lus

1
Du Venezuela à l’Algérie: ces parallèles qui augurent du pire pour Tebboune & Co
2
CAN 2025. Provocations, gestes déplacés et insultes: quand les joueurs algériens dérapent après la victoire face à la RD Congo
3
Info360. Le ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri s’est marié, voici l’heureuse élue
4
Désaccords au sommet du pouvoir algérien: qui de Chengriha ou Tebboune va écarter l’autre?
5
Il nous faut créer une Union Rationaliste Marocaine
6
Maroc–Israël: un nouveau plan d’action militaire pour consolider un partenariat stratégique en 2026
7
L’Algérie risque d’apparaître comme le dernier État colonial en Afrique
8
Barrages: 246 Mm³ gagnés en une journée, le taux de remplissage frôle 44%
Revues de presse

Voir plus