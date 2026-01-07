Oujda sous la neige: la capitale de l’Oriental renoue avec les hivers d’antan

La ville d’Oujda a connu, mardi soir, des chutes spectaculaires de neige qui ont recouvert les différentes rues et places de la capitale de l’Oriental. Cette chute de neige, intervenue en début de soirée, a été enregistrée alors que la région de l’Oriental connaît une vague de froid.

Les habitants d’Oujda ont accueilli ce spectacle avec un mélange d’étonnement et de joie. Un épisode météorologique rare qui intervient au terme de fortes perturbations ayant touché la région de l’Oriental ainsi que plusieurs provinces du Royaume ces derniers jours.

🇲🇦❄️ بعد غياب لسنوات طويلة.. الثلوج تعود لتزين أزقة مدينة وجدة pic.twitter.com/QYJ9nsti7L — ‎ Le360 العربية (@Le360ar) January 6, 2026

Cette neige a suscité de nombreuses interactions. Les citoyens se sont empressés d’immortaliser l’instant à l’aide de leurs téléphones portables, exprimant leur optimisme face à un hiver qui rompt avec des années de sécheresse et de retard des précipitations.

Malgré la beauté du paysage, cette situation climatique s’est accompagnée d’un état de vigilance de la part des autorités locales, mobilisées pour assurer la fluidité de la circulation et protéger les populations vulnérables face à la vague de froid intense qui s’abat sur la région.

Un bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie avait, en amont, averti de perturbations météorologiques marquées affectant les zones montagneuses et leurs environs.

Selon les données communiquées dans ce bulletin, ces chutes de neige sont dues à l’arrivée d’une masse d’air extrêmement froid, ayant provoqué une baisse significative et brutale des températures. Des conditions climatiques rarement observées à Oujda, ville historiquement connue pour son climat méditerranéen et continental sec.