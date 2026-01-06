Société

Alerte Météo. Chutes de neige, vague de froid et fortes rafales de vent de mardi à jeudi dans plusieurs provinces

Une maison submergée par la neige à Ouarzazate, le 18 février 2023.

La neige à Ouarzazate, le 18 février 2023. AFP or licensors

Des chutes de neige, une vague de froid et de fortes rafales de vent sont prévues, de mardi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des chutes de neige au-delà de 1.200 mètres d’altitude (15-25 cm), toucheront mardi à 23H les provinces de Ifrane, Boulemane, Khenifra, Al Haouz, Tinghir, Taroudant, Ouarzazate, Midelt, Azilal et Béni Mellal, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Aussi, des chutes de neige au-delà de 900 mètres (5-15 cm) sont attendues, de mardi à 11 heures à mercredi à 8 heures dans les provinces de Taza, Chichaoua, Figuig, Driouch, Jerada, Taourirt, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Berkane et Oujda-Angad.

En outre, une vague de froid avec des températures comprises entre -13 et -4°C est prévue, de mardi à jeudi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Midelt et Boulemane, précise le bulletin d’alerte, ajoutant que le même temps froid, avec des températures comprises entre -6 et 0°C, touchera durant la même période les provinces de Jerada, Taourirt, Khenifra, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Taza, Chefchaouen, Figuig, Chichaoua, Taroudant et Ouarzazate.

Enfin, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h sont prévues de mardi à 11 heures à mercredi à 3 heures dans les provinces de Boulemane, Midelt, Nador, Jerada, Figuig, Driouch, Al Haouz, Tiznit, Tinghir, Taroudant, Sidi Ifni, Ouarzazate, Guelmim et Assa-Zag.

