Société

Météo. Baisse sensible des températures ce mardi 6 janvier, avec un temps froid sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux

Les chutes de neige de la saison embellissent la province d’Azilal.. MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 6 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/01/2026 à 06h03

- Baisse sensible des températures, avec un temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux au delà de 1200m, avec flocons de neige sur les reliefs du Rif.

- Pluies ou averses sur l’Est de la méditerranée, le nord de l’Oriental, l’Atlas et ses régions ouest, le Saiss, les plaines atlantiques entre Rabat et Agadir.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Sud de l’Oriental et les côtes sud.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Atlas, la rive méditerranéenne, l’Oriental, le Centre, le Sud-Est et le Sud.

- Température minimale de l’ordre de -7/-1°C sur les reliefs de l’Atlas, de -1/3°C sur le Rif, les Hauts plateaux et les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, de 8/13°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 3/8°C partout ailleurs.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya, devenant agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Agadir: une mobilisation exceptionnelle face à des pluies finalement modérées

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 6 janvier 2026:

Oujda min 3 max 10

Bouarfa min -1 max 6

Al Hoceima min 8 max 12

Tétouan min 3 max 8

Sebta min 7 max 11

Mellilia min 9 max 13

Tanger min 5 max 10

Kénitra min 6 max 12

Rabat min 10 max 13

Casablanca min 10 max 14

El Jadida min 9 max 14

Settat min 3 max 11

Safi min 5 max 16

Khouribga min 1 max 8

Béni Mellal min 3 max 9

Marrakech min 3 max 12

Meknès min 2 max 8

Fès min 2 max 9

Ifrane min -4 max 0

Taounate min 3 max 10

Errachidia min 2 max 10

Ouarzazate min 1 max 11

Agadir min 11 max 17

Essaouira min 7 max 15

Laâyoune min 12 max 20

Es-Semara min 11 max 20

Dakhla min 15 max 20

Aousserd min 12 max 22

Lagouira min 14 max 25

Midelt min -2 max 3

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/01/2026 à 06h03
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Vague de froid#Climat#pluies

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les chutes de neige et la ferveur de la CAN dynamisent le tourisme à Ifrane

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Avis d’expert: comment intégrer le climat dans le budget

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Finance climat. Comment l’Afrique pourrait renverser la tendance: les recommandations de la BAD

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries à Essaouira: mobilisation continue pour l’évacuation des eaux pluviales

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: le phénomène de la «goutte froide» expliqué par le climatologue Saïd Karouk

Articles les plus lus

1
Barrages: 540 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 42,5%
2
Ferveur
3
Info360. Royal Air Maroc renforce sa flotte avec deux Embraer 190 ex-Kenya Airways
4
Marché mondial du GNL: le Maroc se positionne dans un cycle d’abondance énergétique
5
Kaïs Saïed cède la Tunisie à Tebboune
6
CAN 2025: l’expertise sécuritaire marocaine suscite l’intérêt du FBI américain
7
Pourquoi Tebboune ne réagit pas à la chute de Nicolas Maduro, son allié intime
8
Ressources en eau: 2.036 millions de m³ captés en quatre mois... mais des écarts régionaux persistants
Revues de presse

Voir plus