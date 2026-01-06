Météo. Baisse sensible des températures ce mardi 6 janvier, avec un temps froid sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux

Les chutes de neige de la saison embellissent la province d’Azilal.. MAP

- Baisse sensible des températures, avec un temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux au delà de 1200m, avec flocons de neige sur les reliefs du Rif.

- Pluies ou averses sur l’Est de la méditerranée, le nord de l’Oriental, l’Atlas et ses régions ouest, le Saiss, les plaines atlantiques entre Rabat et Agadir.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Sud de l’Oriental et les côtes sud.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Atlas, la rive méditerranéenne, l’Oriental, le Centre, le Sud-Est et le Sud.

- Température minimale de l’ordre de -7/-1°C sur les reliefs de l’Atlas, de -1/3°C sur le Rif, les Hauts plateaux et les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, de 8/13°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 3/8°C partout ailleurs.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya, devenant agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 6 janvier 2026:

– Oujda min 3 max 10

– Bouarfa min -1 max 6

– Al Hoceima min 8 max 12

– Tétouan min 3 max 8

– Sebta min 7 max 11

– Mellilia min 9 max 13

– Tanger min 5 max 10

– Kénitra min 6 max 12

– Rabat min 10 max 13

– Casablanca min 10 max 14

– El Jadida min 9 max 14

– Settat min 3 max 11

– Safi min 5 max 16

– Khouribga min 1 max 8

– Béni Mellal min 3 max 9

– Marrakech min 3 max 12

– Meknès min 2 max 8

– Fès min 2 max 9

– Ifrane min -4 max 0

– Taounate min 3 max 10

– Errachidia min 2 max 10

– Ouarzazate min 1 max 11

– Agadir min 11 max 17

– Essaouira min 7 max 15

– Laâyoune min 12 max 20

– Es-Semara min 11 max 20

– Dakhla min 15 max 20

– Aousserd min 12 max 22

– Lagouira min 14 max 25

– Midelt min -2 max 3