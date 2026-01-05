Météo. Chutes de neige en altitude et averses orageuses dans plusieurs régions du Royaume ce lundi 5 janvier

- Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, au-delà de 1700m.

- Pluies et averses parfois orageuses sur l’Atlas et ses régions Ouest voisines, le Rif, le Saiss, l’Est de la Méditerranée, le Souss, le Nord-Ouest des provinces Sud, Chiadma, Oulmès et par endroits sur les côtes nord et centre.

- Pluies sur les régions nord et centre, la région de Tanger, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur l’est de la Méditerranée et le nord de l’Oriental, le centre du pays et le nord des provinces Sud.

- Température minimale de l’ordre de -01/04°c sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°c sur le Rif, les hauts plateaux et les versants Sud-Est, de 15/18°c sur le Sud du pays et près des côtes, et de 08/14°c partout ailleurs.

- Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental, et en légère baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, devenant forte à très forte le soir entre Casablanca et Tantan, et agitée ailleurs.

Lire aussi : Agadir: une mobilisation exceptionnelle face à des pluies finalement modérées

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 5 janvier 2026:

– Oujda min 11 max 13

– Bouarfa min 7 max 14

– Al Hoceima min 12 max 15

– Tétouan min 12 max 15

– Sebta min 10 max 15

– Mellilia min 12 max 16

– Tanger min 10 max 15

– Kénitra min 12 max 16

– Rabat min 12 max 15

– Casablanca min 13 max 16

– El Jadida min 13 max 16

– Settat min 9 max 13

– Safi min 12 max 16

– Khouribga min 7 max 11

– Béni Mellal min 10 max 14

– Marrakech min 12 max 14

– Meknès min 9 max 12

– Fès min 10 max 13

– Ifrane min 1 max 4

– Taounate min 8 max 11

– Errachidia min 7 max 15

– Ouarzazate min 9 max 16

– Agadir min 14 max 18

– Essaouira min 13 max 15

– Laâyoune min 15 max 20

– Es-Semara min 14 max 21

– Dakhla min 17 max 20

– Aousserd min 16 max 23

– Lagouira min 18 max 24

– Midelt min 3 max 7.