Météo. Chutes de neige en altitude et averses orageuses dans plusieurs régions du Royaume ce lundi 5 janvier

- Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, au-delà de 1700m.
- Pluies et averses parfois orageuses sur l’Atlas et ses régions Ouest voisines, le Rif, le Saiss, l’Est de la Méditerranée, le Souss, le Nord-Ouest des provinces Sud, Chiadma, Oulmès et par endroits sur les côtes nord et centre.
- Pluies sur les régions nord et centre, la région de Tanger, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur l’est de la Méditerranée et le nord de l’Oriental, le centre du pays et le nord des provinces Sud.
- Température minimale de l’ordre de -01/04°c sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°c sur le Rif, les hauts plateaux et les versants Sud-Est, de 15/18°c sur le Sud du pays et près des côtes, et de 08/14°c partout ailleurs.
- Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental, et en légère baisse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, devenant forte à très forte le soir entre Casablanca et Tantan, et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 5 janvier 2026:
– Oujda min 11 max 13
– Bouarfa min 7 max 14
– Al Hoceima min 12 max 15
– Tétouan min 12 max 15
– Sebta min 10 max 15
– Mellilia min 12 max 16
– Tanger min 10 max 15
– Kénitra min 12 max 16
– Rabat min 12 max 15
– Casablanca min 13 max 16
– El Jadida min 13 max 16
– Settat min 9 max 13
– Safi min 12 max 16
– Khouribga min 7 max 11
– Béni Mellal min 10 max 14
– Marrakech min 12 max 14
– Meknès min 9 max 12
– Fès min 10 max 13
– Ifrane min 1 max 4
– Taounate min 8 max 11
– Errachidia min 7 max 15
– Ouarzazate min 9 max 16
– Agadir min 14 max 18
– Essaouira min 13 max 15
– Laâyoune min 15 max 20
– Es-Semara min 14 max 21
– Dakhla min 17 max 20
– Aousserd min 16 max 23
– Lagouira min 18 max 24
– Midelt min 3 max 7.