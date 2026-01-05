Société

Météo. Chutes de neige en altitude et averses orageuses dans plusieurs régions du Royaume ce lundi 5 janvier

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 5 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/01/2026 à 05h59

- Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, au-delà de 1700m.

- Pluies et averses parfois orageuses sur l’Atlas et ses régions Ouest voisines, le Rif, le Saiss, l’Est de la Méditerranée, le Souss, le Nord-Ouest des provinces Sud, Chiadma, Oulmès et par endroits sur les côtes nord et centre.

- Pluies sur les régions nord et centre, la région de Tanger, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur l’est de la Méditerranée et le nord de l’Oriental, le centre du pays et le nord des provinces Sud.

- Température minimale de l’ordre de -01/04°c sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°c sur le Rif, les hauts plateaux et les versants Sud-Est, de 15/18°c sur le Sud du pays et près des côtes, et de 08/14°c partout ailleurs.

- Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental, et en légère baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, devenant forte à très forte le soir entre Casablanca et Tantan, et agitée ailleurs.

Lire aussi : Agadir: une mobilisation exceptionnelle face à des pluies finalement modérées

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 5 janvier 2026:

Oujda min 11 max 13

Bouarfa min 7 max 14

Al Hoceima min 12 max 15

Tétouan min 12 max 15

Sebta min 10 max 15

Mellilia min 12 max 16

Tanger min 10 max 15

Kénitra min 12 max 16

Rabat min 12 max 15

Casablanca min 13 max 16

El Jadida min 13 max 16

Settat min 9 max 13

Safi min 12 max 16

Khouribga min 7 max 11

Béni Mellal min 10 max 14

Marrakech min 12 max 14

Meknès min 9 max 12

Fès min 10 max 13

Ifrane min 1 max 4

Taounate min 8 max 11

Errachidia min 7 max 15

Ouarzazate min 9 max 16

Agadir min 14 max 18

Essaouira min 13 max 15

Laâyoune min 15 max 20

Es-Semara min 14 max 21

Dakhla min 17 max 20

Aousserd min 16 max 23

Lagouira min 18 max 24

Midelt min 3 max 7.

