Météo. Temps pluvieux sur plusieurs provinces du Royaume ce dimanche 4 janvier, avec des températures en baisse

Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Temps pluvieux avec averses parfois orageuses sur la région de Tanger, les plaines nord et centre, le Rif, le Souss, l’Atlas et ses régions voisines, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès ainsi que les Chiadma.

– Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur l’Oriental, la Méditerranée, le Saïss et le nord des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Nord-Ouest, les plaines nord et centre, l’Atlas et ses régions voisines, l’Oriental, le Sud-Est et le Sud.

– Température minimale de l’ordre de –04/02°C sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°C sur le Rif, les Hauts plateaux et les versants sud-est, de 14/18°C près des côtes et de 08/14°C partout ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et en légère baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée, localement agitée à forte en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, devenant agitée le soir, forte à très forte entre Cap Spartel et Tan-Tan, et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 4 janvier 2026:

– Oujda min 12 max 16

– Bouarfa min 09 max 12

– Al Hoceima min 12 max 15

– Tétouan min 12 max 15

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 14 max 18

– Tanger min 14 max 16

– Kénitra min 14 max 17

– Rabat min 15 max 17

– Casablanca min 15 max 17

– El Jadida min 15 max 18

– Settat min 12 max 14

– Safi min 15 max 17

– Khouribga min 10 max 12

– Béni Mellal min 12 max 15

– Marrakech min 14 max 17

– Meknès min 12 max 14

– Fès min 12 max 15

– Ifrane min 04 max 05

– Taounate min 10 max 12

– Errachidia min 08 max 14

– Ouarzazate min 09 max 16

– Agadir min 15 max 18

– Essaouira min 16 max 17

– Laâyoune min 14 max 16

– Es-Semara min 15 max 22

– Dakhla min 18 max 21

– Aousserd min 14 max 24

– Lagouira min 18 max 24

– Midelt min 06 max 08.