Météo. Temps pluvieux sur plusieurs provinces du Royaume ce dimanche 4 janvier, avec des températures en baisse

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 4 janvier 2026:

Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Temps pluvieux avec averses parfois orageuses sur la région de Tanger, les plaines nord et centre, le Rif, le Souss, l’Atlas et ses régions voisines, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès ainsi que les Chiadma.

– Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur l’Oriental, la Méditerranée, le Saïss et le nord des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Nord-Ouest, les plaines nord et centre, l’Atlas et ses régions voisines, l’Oriental, le Sud-Est et le Sud.

– Température minimale de l’ordre de –04/02°C sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°C sur le Rif, les Hauts plateaux et les versants sud-est, de 14/18°C près des côtes et de 08/14°C partout ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et en légère baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée, localement agitée à forte en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, devenant agitée le soir, forte à très forte entre Cap Spartel et Tan-Tan, et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes pluies parfois orageuses, fortes rafales de vent et chutes de neige, de samedi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 4 janvier 2026:

Oujda min 12 max 16

Bouarfa min 09 max 12

Al Hoceima min 12 max 15

Tétouan min 12 max 15

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 14 max 18

Tanger min 14 max 16

Kénitra min 14 max 17

Rabat min 15 max 17

Casablanca min 15 max 17

El Jadida min 15 max 18

Settat min 12 max 14

Safi min 15 max 17

Khouribga min 10 max 12

Béni Mellal min 12 max 15

Marrakech min 14 max 17

Meknès min 12 max 14

Fès min 12 max 15

Ifrane min 04 max 05

Taounate min 10 max 12

Errachidia min 08 max 14

Ouarzazate min 09 max 16

Agadir min 15 max 18

Essaouira min 16 max 17

Laâyoune min 14 max 16

Es-Semara min 15 max 22

Dakhla min 18 max 21

Aousserd min 14 max 24

Lagouira min 18 max 24

Midelt min 06 max 08.

Alerte météo. Fortes pluies parfois orageuses, fortes rafales de vent et chutes de neige, de samedi à lundi, dans plusieurs provinces

Les chutes de neige et la ferveur de la CAN dynamisent le tourisme à Ifrane

Pluies, neige et temps instable... À quelle météo faut-il s'attendre cette semaine?

Avis d'expert: comment intégrer le climat dans le budget

Finance climat. Comment l'Afrique pourrait renverser la tendance: les recommandations de la BAD

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d'années déjouait déjà les caprices du climat

Climat: l'Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l'ONU

