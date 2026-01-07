Météo. Temps froid ce mercredi 7 janvier, avec des températures négatives sur les reliefs

- Temps froid sur l’Atlas, assez froid sur le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux.
- Quelques flocons de neige sur les reliefs du Moyen Atlas.
- Temps passagèrement nuageux sur le Nord-Ouest du pays et le Nord de l’Oriental avec risque d’ondées éparses.
- Rafales de vent assez fortes sur la rive méditerranéenne, l’Oriental, les côtes centre et le Sud.
- Températures minimales de l’ordre de -16/-11°C sur l’Atlas, de -4/0°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 8/13°C sur les provinces sahariennes et de 3/8°C partout ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée , belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Casablanca, devenant agitée à forte au Sud, et localement forte à très forte entre Agadir et Tarfaya.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 7 janvier 2026:
– Oujda min 1 max 8
– Bouarfa min -2 max 6
– Al Hoceima min 6 max 14
– Tétouan min 4 max 13
– Sebta min 5 max 13
– Mellilia min 8 max 13
– Tanger min 5 max 14
– Kénitra min 6 max 18
– Rabat min 7 max 17
– Casablanca min 5 max 14
– El Jadida min 2 max 15
– Settat min 2 max 12
– Safi min 2 max 15
– Khouribga min 0 max 9
– Béni Mellal min 2 max 9
– Marrakech min 1 max 12
– Meknès min 1 max 10
– Fès min 2 max 11
– Ifrane min -5 max 0
– Taounate min 2 max 11
– Errachidia min -2 max 11
– Ouarzazate min -1 max 13
– Agadir min 6 max 16
– Essaouira min 6 max 15
– Laâyoune min 11 max 21
– Es-Semara min 10 max 21
– Dakhla min 15 max 22
– Aousserd min 9 max 20
– Lagouira min 14 max 21
– Midelt min -3 max 4