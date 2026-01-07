Société

Météo. Temps froid ce mercredi 7 janvier, avec des températures négatives sur les reliefs

L'Oukaïmeden et ses monts enneigés culminent à 3.200 m d'altitude et abritent une station de ski qui attend avec impatience la neige chaque hiver. Située à 75 km de Marrakech, l'Oukaïmeden fait partie de la chaîne montagneuse du Haut-Atlas.

L'Oukaïmeden et ses monts enneigés culminent à 3.200 m d'altitude et abritent une station de ski qui attend avec impatience la neige chaque hiver. Située à 75 km de Marrakech, l'Oukaïmeden fait partie de la chaîne montagneuse du Haut-Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 7 janvier 2026:

- Temps froid sur l’Atlas, assez froid sur le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux.

- Quelques flocons de neige sur les reliefs du Moyen Atlas.

- Temps passagèrement nuageux sur le Nord-Ouest du pays et le Nord de l’Oriental avec risque d’ondées éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur la rive méditerranéenne, l’Oriental, les côtes centre et le Sud.

- Températures minimales de l’ordre de -16/-11°C sur l’Atlas, de -4/0°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 8/13°C sur les provinces sahariennes et de 3/8°C partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée , belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Casablanca, devenant agitée à forte au Sud, et localement forte à très forte entre Agadir et Tarfaya.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 7 janvier 2026:

Oujda min 1 max 8

Bouarfa min -2 max 6

Al Hoceima min 6 max 14

Tétouan min 4 max 13

Sebta min 5 max 13

Mellilia min 8 max 13

Tanger min 5 max 14

Kénitra min 6 max 18

Rabat min 7 max 17

Casablanca min 5 max 14

El Jadida min 2 max 15

Settat min 2 max 12

Safi min 2 max 15

Khouribga min 0 max 9

Béni Mellal min 2 max 9

Marrakech min 1 max 12

Meknès min 1 max 10

Fès min 2 max 11

Ifrane min -5 max 0

Taounate min 2 max 11

Errachidia min -2 max 11

Ouarzazate min -1 max 13

Agadir min 6 max 16

Essaouira min 6 max 15

Laâyoune min 11 max 21

Es-Semara min 10 max 21

Dakhla min 15 max 22

Aousserd min 9 max 20

Lagouira min 14 max 21

Midelt min -3 max 4

