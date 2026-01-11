En images: la neige sublime les montagnes environnantes d’Oujda, un spectacle naturel rare

Les images aériennes dévoilent des sommets montagneux drapés d’un manteau d’un blanc éclatant, sillonnés de pistes escarpées et de vallées, offrant une harmonie visuelle remarquable. La nature y apparaît dans toute sa splendeur, mêlant le silence feutré de la neige, la majesté des montagnes et l’immensité de l’horizon, procurant un sentiment à la fois de sérénité et de grandeur.

Ces images traduisent l’ampleur des précipitations neigeuses qu’a connues la province d’Oujda durant cette période, dans un spectacle inhabituel mais attractif.

Ce manteau blanc a également permis de mettre en lumière les potentialités naturelles encore méconnues des régions de Tinissane et de Aïn Almou, longtemps restées à l’écart des circuits touristiques, malgré leurs paysages montagneux spectaculaires et leur riche diversité naturelle.

Avec la neige, ces espaces se transforment en une destination potentielle pour les amateurs de montagne, de photographie et de tourisme de nature, en quête d’expériences nouvelles hors des sentiers touristiques traditionnels.

Ces scènes hivernales viennent bousculer l’image d’Oujda dans l’imaginaire touristique national. La province n’apparaît plus seulement comme un espace de transit ou un pôle urbain, mais comme une destination de nature à part entière, susceptible de séduire des visiteurs, notamment en saison froide.

Cette diversité climatique et géographique confirme, en outre, que l’Oriental dispose d’atouts touristiques réels et prometteurs, comparables à ceux des autres territoires montagneux du Royaume déjà bien identifiés sur la carte du tourisme hivernal.

La neige a, par ailleurs, conféré une dimension esthétique singulière au milieu rural environnant, où les douars et les espaces agricoles voisins se sont retrouvés enveloppés de blanc. Un tableau qui illustre la coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature, et qui confère à la région une valeur touristique et humaine supplémentaire, susceptible d’être valorisée dans le cadre d’un tourisme durable respectueux des spécificités locales.