En images: neige exceptionnelle à Oujda, du jamais-vu depuis plus de deux décennies

La ville d’Oujda s’est réveillée, ce mercredi 7 janvier 2026, sous un décor hivernal à couper le souffle qu’elle n’avait plus connu depuis près de 23 ans. Un manteau blanc a recouvert rues et places de la capitale de l’Oriental, transformant la cité en un véritable tableau naturel. Émerveillés, les habitants se sont empressés de savourer et d’immortaliser ces instants rares.

La dernière chute de neige d’une telle ampleur remonte à plus de deux décennies. Cette fois-ci, la vague de froid qui s’est abattue sur la région, accompagnée d’une nette baisse des températures — jusqu’à 3°C — a offert à Oujda un paysage aussi inattendu que spectaculaire. Enfants et adultes n’ont pas caché leur joie face à ce décor féerique, inhabituel dans une ville plutôt habituée à un climat plus clément.

De nombreuses familles sont sorties photographier ces scènes insolites, voyant dans ces précipitations un signe de bon augure, tant pour le renforcement de la nappe phréatique que pour la relance de la saison agricole dans l’Oriental.

Les chutes de neige ont débuté dans la soirée du mardi, déposant une couche d’environ deux centimètres en plein cœur de la ville, y compris dans des zones emblématiques bordées de palmiers. Dans des localités plus éloignées, comme le douar Tinisane et Touissit, l’épaisseur de la neige a atteint entre 7 et 10 centimètres.

La Direction générale de la météorologie (DGM) attribue cet épisode exceptionnel à la convergence de plusieurs facteurs, notamment l’afflux d’une masse d’air continental polaire extrêmement froide vers l’est du pays, combiné à une forte humidité en provenance du bassin méditerranéen. Cette configuration a entraîné une chute brutale des températures en dessous des normales saisonnières.

Ce courant polaire a coïncidé avec l’arrivée de flux humides issus du bassin occidental de la Méditerranée, favorisant la formation de nuages denses. Selon la DGM, l’abaissement exceptionnel du niveau de l’isotherme zéro a permis aux précipitations de se produire sous forme de neige.

La situation géographique d’Oujda, exposée aux vents froids du nord et de l’est, a enfin facilité l’arrivée des cristaux de neige au sol sans qu’ils ne fondent, amplifiant ainsi ce phénomène météorologique rare.

