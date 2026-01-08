Tafoughalt: retour spectaculaire de l’eau dans la grotte de Zegzel

La nature reprend enfin ses droits. Après des années de sécheresse, la grotte de Zegzel, à Tafoughalt, dans la province de Berkane, a retrouvé son écoulement naturel. Les pluies abondantes de ces dernières semaines ont redonné vie à ce site, longtemps privé de son souffle.

Asséchée durant de nombreuses saisons, la grotte avait perdu l’un de ses principaux attraits. Autrefois rythmée par le ruissellement et les petites cascades qui la traversent, elle s’était figée dans un paysage minéral, dominé par les pierres et les roches nues. «La source était complètement sèche ces dernières années, il n’y avait que des pierres», témoigne Mounir, habitant de la région.

Les pluies abondantes ont toutefois changé la donne de manière spectaculaire. L’eau coule à nouveau avec force, modifiant visiblement l’aspect de la grotte et redonnant à la zone son cachet naturel. «Le site a retrouvé son aspect naturel et on voit clairement la différence», ajoute-t-il.

Ce retour de l’eau a eu un impact immédiat sur la fréquentation du site. Longtemps délaissée, la grotte attire désormais les familles, les enfants ainsi que les visiteurs curieux, venus découvrir la métamorphose du lieu et admirer le spectacle offert par la nature. Des scènes de joie ont été observées, notamment chez les enfants, qui n’ont pas hésité à profiter de ce retour de l’eau pour se baigner, malgré le froid.

Lire aussi : En images: neige exceptionnelle à Oujda, du jamais-vu depuis plus de deux décennies

Très attachés à leur territoire, les habitants de Zegzel entretiennent un lien fort avec la grotte et les montagnes qui l’entourent. «Nous avons grandi ici, dans ces montagnes. La grotte fait partie de notre vie. Voir l’eau revenir, c’est retrouver une part de nos souvenirs et de notre identité», confie-t-il.

Les habitants sont d’ailleurs les premiers à constater le retour de la source, les premiers à s’y aventurer et à immortaliser ces instants à travers des photos et des vidéos, qu’ils partagent pour faire découvrir la véritable beauté de Zegzel, connue surtout de ceux qui y ont grandi.

مغارة زكزل بتافوغالت

Ainsi, la grotte de Zegzel, à Tafoughalt, retrouve peu à peu son souffle. Avec le retour de l’eau, roches, parois et végétation se réaniment, rappelant, dans ce décor redevenu vivant, que rien ne renaît sans elle.