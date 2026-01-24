Alerte météo. Pluies intenses, neige et fortes rafales au Maroc, les déplacements non indispensables à éviter

Ainsi, de fortes pluies avec orages et risque de grêle (50-80 mm) sont prévues de dimanche à partir de 03h00 à lundi à 15h00 dans les provinces de Tanger-Asilah, M’Diq-Fnideq, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Ouezzane, Tétouan et de Larache, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène devrait toucher de samedi (12h00) à dimanche (03h00) les provinces d’Azilal et de Béni Mellal (cumuls entre 30 et 40 mm), ainsi que celles de Settat, Khouribga, Benslimane, Khemisset, Taza, Taounate, Sefrou et de Moulay Yacoub (20-30 mm).

Par ailleurs, des chutes de neige (20-50 cm) sont attendues de samedi (12h00) à dimanche (12h00) dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Midelt, Guercif, Ouarzazate, Tinghir, Sefrou, Taza et Boulemane. Le même phénomène (10-20 cm) concernerait les provinces de Taroudant, Chefchaouen, Chichaoua, Taourirt, Al Hoceima et Figuig.

Aussi, de fortes rafales (75-85 km/h) sont prévues, le samedi de midi à 23h00, dans les provinces de Figuig, Azilal, Ifrane, Tinghir, Benslimane, Berrechid, Jerada, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Béni Mellal, Ouarzazate, Boulemane, Midelt, Al Haouz, Taroudant, Guelmim, Sidi Ifni, Tiznit et Kénitra. Les provinces de Nador, Figuig, Taourirte, Guercif et Jerada devraient connaître le même épisode météorologique dimanche de minuit à 22h00.

تساقطات ثلجية كثيفة بمنطقة الريف. le360

De même, un temps froid (-08/-03 °C) est attendu, entre samedi et dimanche, dans les provinces de Midelt, Boulemane, Taza, Guercif, Sefrou, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra et Chichaoua.

Les usagers de la route appelés à la plus grande vigilance

Partant, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a appelé, samedi, l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance et à reporter leurs déplacements non indispensables. L’agence exhorte, dans un communiqué, les conducteurs des véhicules de transports de voyageurs et de marchandises à redoubler de vigilance et à être attentifs aux bulletins météorologiques afin de programmer leurs déplacements.

Lire aussi : Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures

Rappelant que ces mauvaises conditions météorologiques, qui coïncident avec le début des vacances scolaires, constituent un facteur aggravant des risques d’accidents de la circulation, la NARSA appelle l’ensemble des usagers au strict respect du Code de la route et des normes de sécurité routière, tout particulièrement à travers l’entretien mécanique régulier et le contrôle technique rigoureux de leurs véhicules (pneus, systèmes de freinage, amortisseurs, essuie-glaces et feux, entre autres).

L’Agence, qui met en garde également contre les répercussions de la fatigue pendant la conduite telles que la perte de concentration et l’augmentation du risque de collision et le ralentissement des réflexes dans les situations d’urgence, insiste sur la nécessité pour les conducteurs de se reposer suffisamment avant de prendre le volant.

Le communiqué souligne en outre l’importance de réduire la vitesse et de l’adapter à l’état de la route et aux conditions climatiques, tout en respectant scrupuleusement les règles de circulation, en particulier au niveau des virages, des pentes, des routes accidentées et sinueuses. Il insiste également sur la nécessité de prévenir les risques de dérapage en conduisant prudemment sur les routes mouillées ou couvertes de neige ou de verglas, d’éviter les excès de vitesse et d’utiliser, le cas échéant, des pneus adaptés et équipés.

La NARSA appelle en outre à redoubler de vigilance lors de la conduite nocturne ou en cas de faible visibilité due au brouillard, en veillant à l’utilisation appropriée des feux et en évitant l’éblouissement des autres conducteurs, tout en faisant preuve d’une extrême prudence lors du franchissement des ponts, en s’assurant qu’ils ne soient pas submergés par les eaux et en respectant la signalisation routière ainsi que les consignes des autorités compétentes.

Elle souligne aussi l’importance du respect de la distance de sécurité entre les véhicules, en milieu urbain comme ailleurs, notamment sur les routes nationales et les autoroutes, afin d’éviter les collisions soudaines, appelant à la prudence lors des dépassements, qui ne doivent être effectués qu’en cas de visibilité claire et de conditions sûres.

L’Agence appelle également à éviter la circulation en convois serrés, à respecter les règles de stationnement et d’arrêt et à éviter les manœuvres ou changements brusques de direction, tout en accordant une attention particulière aux usagers vulnérables, notamment les piétons et les utilisateurs de motocyclettes et de bicyclettes.

Enfin, l’Agence exhorte l’ensemble des citoyens à interagir positivement avec ces conseils et recommandations préventifs, rappelant que le respect du Code de la route est une responsabilité collective contribuant à la protection des vies humaines et à la réduction des accidents de la circulation.