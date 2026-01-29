Société

Intempéries à Tétouan: fermeture temporaire de l’Aéroport Sania R’mel à compter de ce jeudi

Aéroport Sania R’mel, situé à Tétouan, fermé temporairement après les fortes pluies.

Face aux fortes précipitations qui ont touché la région de Tétouan ces dernières heures, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé la fermeture temporaire de l’Aéroport Tétouan-Sania R’mel à compter de ce jeudi 29 janvier. Cette mesure préventive vise à garantir la sécurité des passagers et à permettre aux équipes techniques d’intervenir pour sécuriser les infrastructures avant la reprise des vols.

Par La Rédaction
Le 29/01/2026 à 14h57

À la suite des averses exceptionnelles enregistrées à Tétouan ces dernières heures, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé la fermeture temporaire de l’Aéroport Tétouan-Sania R’mel, à compter de ce jeudi 29 janvier. Une décision prise après une évaluation minutieuse des infrastructures et en coordination avec les autorités techniques compétentes, afin de garantir la sécurité et la sûreté de tous les usagers.

«Cette fermeture préventive vise à assurer des conditions d’exploitation optimales de l’aéroport et à permettre aux équipes techniques d’intervenir rapidement pour sécuriser l’infrastructure», indique le communiqué officiel.

Les fortes pluies ayant impacté certaines zones critiques de l’aéroport, des travaux de vérification et d’entretien s’avèrent nécessaires pour éviter tout risque potentiel pour la navigation aérienne.

Lire aussi : Ksar El Kébir: plan d’urgence activé face à la montée des eaux de l’oued Loukkos

Le ministère souligne que cette décision s’inscrit dans le strict respect des normes nationales et internationales en matière de sécurité aérienne, et reflète son engagement à maintenir les plus hauts standards de sûreté pour les passagers et les équipages.

Concernant la réouverture, celle-ci ne sera possible qu’une fois les travaux achevés et après confirmation que toutes les conditions de sécurité sont respectées. Les voyageurs seront informés en temps réel de toute évolution afin de mieux planifier leurs déplacements.

Le ministère recommande également aux passagers de consulter régulièrement leurs compagnies aériennes pour suivre les mises à jour sur les vols concernés et exprime ses regrets pour les désagréments que cette mesure pourrait engendrer.

Enfin, le communiqué rappelle que cette fermeture, bien que temporaire, témoigne de l’engagement constant du ministère à offrir une infrastructure moderne, sûre et fiable, contribuant non seulement à la mobilité des citoyens mais aussi au développement économique et territorial de la région.

Par La Rédaction
Le 29/01/2026 à 14h57
#Intempéries#Nord du Maroc#Tétouan#Logistique#Aéroport#pluies

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: des perturbations possibles du trafic maritime au port Tanger Med à partir du 27 janvier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries. Fortes pluies et neige: appel à la prudence sur les routes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: le ministère de l’Équipement appelle les usagers de la route à redoubler de vigilance

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir: plan d’urgence activé face à la montée des eaux de l’oued Loukkos

Articles les plus lus

1
Quand l’Algérie regrette Bouteflika: anatomie d’une nostalgie née des esbroufes de Tebboune
2
Affaire Casa Parc: les deux promoteurs Sadreddine Benhima et Hassan Benabdelali placés en détention à Oukacha
3
Ksar El Kébir: plan d’urgence activé face à la montée des eaux de l’oued Loukkos
4
Barrages: le stock national progresse de 371 millions de m³ en une journée
5
Finale de la CAN: une décision disciplinaire de la CAF clémente avec le Sénégal, sévère et controversée pour le Maroc
6
Le Roi préside une réunion de travail consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med
7
Pourquoi les transferts d’eau entre les bassins hydrauliques gagnent en importance
8
Ce chiffre qui nous obsède…
Revues de presse

Voir plus