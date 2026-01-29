Intempéries à Tétouan: fermeture temporaire de l’Aéroport Sania R’mel à compter de ce jeudi

À la suite des averses exceptionnelles enregistrées à Tétouan ces dernières heures, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé la fermeture temporaire de l’Aéroport Tétouan-Sania R’mel, à compter de ce jeudi 29 janvier. Une décision prise après une évaluation minutieuse des infrastructures et en coordination avec les autorités techniques compétentes, afin de garantir la sécurité et la sûreté de tous les usagers.

«Cette fermeture préventive vise à assurer des conditions d’exploitation optimales de l’aéroport et à permettre aux équipes techniques d’intervenir rapidement pour sécuriser l’infrastructure», indique le communiqué officiel.

Les fortes pluies ayant impacté certaines zones critiques de l’aéroport, des travaux de vérification et d’entretien s’avèrent nécessaires pour éviter tout risque potentiel pour la navigation aérienne.

Le ministère souligne que cette décision s’inscrit dans le strict respect des normes nationales et internationales en matière de sécurité aérienne, et reflète son engagement à maintenir les plus hauts standards de sûreté pour les passagers et les équipages.

Concernant la réouverture, celle-ci ne sera possible qu’une fois les travaux achevés et après confirmation que toutes les conditions de sécurité sont respectées. Les voyageurs seront informés en temps réel de toute évolution afin de mieux planifier leurs déplacements.

Le ministère recommande également aux passagers de consulter régulièrement leurs compagnies aériennes pour suivre les mises à jour sur les vols concernés et exprime ses regrets pour les désagréments que cette mesure pourrait engendrer.

Enfin, le communiqué rappelle que cette fermeture, bien que temporaire, témoigne de l’engagement constant du ministère à offrir une infrastructure moderne, sûre et fiable, contribuant non seulement à la mobilité des citoyens mais aussi au développement économique et territorial de la région.