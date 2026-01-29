Ksar El Kébir: plan d’urgence activé face à la montée des eaux de l’oued Loukkos

Mobilisation des services locaux face à la montée des eaux de l’oued Loukkos.

La situation se tend à Ksar El Kébir. Face à la montée inquiétante des eaux de l’oued Loukkos, provoquée par les fortes pluies qui s’abattent sur le nord-ouest du Royaume, les autorités provinciales de Larache ont déclenché, mercredi, le niveau d’alerte maximale.

Tous les services sont mobilisés. Autorités locales, sûreté, agence du bassin hydraulique du Loukkos, Société régionale multiservices, Direction provinciale de l’Équipement et de l’Eau et commune de Ksar El Kébir travaillent désormais en mode urgence.

Cette montée en alerte intervient alors que des volumes importants d’eau sont libérés du barrage Oued El Makhazine, dont le taux de remplissage a atteint 100 %, conséquence directe d’un épisode pluvieux exceptionnel.

Sur le terrain, le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, multiplie depuis mardi les visites et les inspections, notamment au niveau des points noirs identifiés le long de l’oued Loukkos.

Dès les premières heures de mercredi, une mobilisation générale a été déclenchée. Moyens humains et logistiques ont été déployés pour anticiper tout débordement et limiter les risques d’inondation pouvant toucher la ville. Des tournées de surveillance et des interventions préventives sont menées en continu dans les zones les plus exposées.

Parmi les mesures engagées, des barrières de sable ont été installées à proximité des habitations riveraines de l’oued. Une opération préventive destinée à protéger les populations et leurs biens, dans un contexte climatique jugé inhabituel par les autorités.

Les autorités provinciales appellent, de leur côté, les habitants à la vigilance et à la prudence, les invitant à respecter les consignes de sécurité jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, Mohamed Abdellah Ezzaouini, a souligné que la province de Larache a enregistré des précipitations importantes, dont le cumul moyen dépasse 600 mm depuis le mois de septembre dernier, ce qui a permis d’enregistrer des apports hydriques significatifs ayant conduit à un taux de remplissage de 100% du barrage Oued El Makhazine.

Pour prévenir tout risque supplémentaire, des lâchers d’eau contrôlés ont été programmés afin de libérer de nouvelles capacités de stockage, sous la supervision de la commission provinciale de veille présidée par le gouverneur, a-t-il expliqué.

L’encadrement de ces opérations est assuré par la commission provinciale de veille, présidée par le gouverneur de la province de Larache, a-t-il ajouté, soulignant que cette commission procède actuellement, au niveau de la ville de Ksar El Kébir, à des mesures d’accompagnement de ces opérations, visant à limiter les risques d’inondation, à protéger la population et à la sensibiliser aux dangers potentiels.

Cette commission assure également l’accompagnement des opérations sur le terrain à Ksar El Kébir, avec pour priorité la protection des populations et la réduction des risques d’inondation.

Pour sa part, le directeur provincial de la Société régionale multiservices Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Zaim, a indiqué que, suite aux importantes précipitations enregistrées récemment dans le Royaume, le niveau des eaux des oueds a augmenté, impactant le fonctionnement normal du réseau d’assainissement de Ksar El Kébir.

Des équipes ont été déployées et des équipements renforcés, notamment par l’installation de pompes dans plusieurs zones sensibles, afin d’éviter le refoulement des eaux usées vers les habitations.

Les citoyens sont appelés à éviter les zones proches des oueds et à signaler toute anomalie pouvant affecter les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement à la société régionale multiservices, afin qu’elle puisse intervenir.

Dans des déclarations recueillies par la MAP, plusieurs citoyens ont salué la mobilisation continue des autorités provinciales et locales, ainsi que des différents intervenants, pour limiter les risques liés à la montée des eaux des oueds et assurer l’évacuation des eaux pluviales dans les rues et les ruelles de la ville.