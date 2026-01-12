Pollution massive sur la plage de Salé après les récentes intempéries

Le littoral de Salé a été le théâtre, ces derniers jours, d’une scène inhabituelle qui a suscité une vive inquiétude parmi les habitants et les visiteurs. D’importantes quantités de déchets plastiques, de résidus végétaux et de boues ont été rejetées par la mer sur la plage, donnant lieu à un paysage qualifié par de nombreux citoyens de véritable catastrophe environnementale, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 13 janvier.

Ce phénomène s’est produit dans un contexte de perturbations météorologiques marquées par une forte houle et une élévation du niveau des vagues. Ces conditions ont favorisé l’entraînement de déchets variés depuis les embouchures des oueds et les canaux d’évacuation des eaux vers le littoral, provoquant une pollution visible et étendue sur toute une partie de la plage. Selon plusieurs témoins, les déchets observés comprenaient des sacs en plastique, des bouteilles vides, des restes de figues et d’autres matières végétales, auxquels s’ajoutaient d’épaisses couches de boue mêlées au sable.

Cette situation a profondément terni l’image du site et laissé une impression négative chez les usagers de la plage, nombreux à exprimer leur crainte quant aux conséquences sur la santé publique et sur l’équilibre de l’écosystème marin, a-t-on lu dans Al Akhbar. Les premières constatations indiquent qu’une part importante de ces déchets proviendrait des embouchures des cours d’eau se jetant dans la mer, zones où les déchets s’accumulent fréquemment en raison des défaillances du système d’assainissement et du manque de contrôle dans la gestion des déchets le long des berges. Les récentes précipitations, combinées à la violence des vagues, auraient ainsi contribué à charrier massivement ces matières plastiques et organiques vers le rivage.

De nombreux habitants ont manifesté leur mécontentement, estimant que ce qu’ils ont observé révèle une faiblesse manifeste de la surveillance environnementale et de la gestion locale des déchets, relate Al Akhbar. L’un d’eux a souligné que la situation devenait insoutenable, le sable étant désormais mêlé aux détritus et à la boue, appelant les autorités locales et régionales à intervenir de toute urgence avant que la crise ne s’aggrave davantage.

Les services de la commune et les autorités compétentes en matière d’environnement ont effectivement procédé à une intervention rapide pour nettoyer la plage. Des équipes de terrain ont été mobilisées afin de collecter les déchets plastiques et d’évacuer les boues, tout en procédant à l’assainissement d’une partie du sable pollué. Des engins et du matériel spécialisés ont également été déployés pour retirer les déchets de grande taille, en vue de leur recyclage ou de leur élimination, conformément aux normes environnementales.