Salé: une décharge sauvage au cœur d’une zone d’habitation

Un vaste terrain vague situé au cœur du quartier Al Frouki, dans la zone de Tabriquet à Salé, s’est transformé en une décharge à ciel ouvert de déchets solides et ménagers, suscitant un large mécontentement parmi les habitants, qui vivent quotidiennement au rythme de risques environnementaux et sanitaires croissants, dans un contexte qu’ils qualifient d’absence d’intervention efficace et durable des autorités concernées.

Dans son édition de ce mardi 23 décembre, le quotidien Al Akhbar explique que cet espace, situé à proximité de la mosquée Mohammed VI et jouxtant des ensembles résidentiels à forte densité, est devenu un point noir pour l’accumulation de déchets de toutes sortes. Il s’est progressivement transformé en lieu de dépôt anarchique des ordures, sans aucun contrôle ni intervention régulière des services de propreté, aggravant ainsi la dégradation environnementale dans le secteur.

Des habitants affectés affirment que l’accumulation des déchets a entraîné la propagation de mauvaises odeurs, la prolifération d’insectes, et de rats, ainsi que la présence accrue de chiens errants, constituant une menace directe pour la santé des riverains, en particulier les enfants et les personnes âgées. Cette situation porte également atteinte au paysage urbain d’un quartier qui souffre, selon eux, de marginalisation et d’un manque d’équité dans la répartition des services de proximité.

Dans ce contexte, les habitants du quartier Al Frouki expriment leur étonnement face à la persistance de cette situation, malgré les appels répétés adressés à la commune de Salé et aux services de propreté afin d’intégrer cet espace dans un programme d’intervention régulier comprenant le nettoyage et l’élimination des points noirs, à l’instar de ce qui est fait dans d’autres quartiers voisins, a-t-on lu dans Al Akhbar. Ils appellent la société de gestion déléguée chargée de la propreté à intensifier ses interventions sur le terrain et à ne pas se limiter à des opérations ponctuelles qui ne traitent pas le fond du problème, soulignant que l’absence de solutions durables ouvre la voie à une aggravation de la situation et transforme cet espace en source permanente de pollution et de maladies.

Par ailleurs, des acteurs locaux et associatifs ont appelé à la nécessité de réhabiliter cet espace, que ce soit par sa clôture ou par sa transformation en espace vert ou en équipement social, afin de limiter son utilisation anarchique et de contribuer à l’amélioration du cadre de vie dans le quartier. Ils estiment que la préservation de l’environnement urbain est une responsabilité partagée qui requiert une implication sérieuse des autorités locales et des services compétents.

Des images prises sur place montrent l’ampleur de la dégradation environnementale que connaît cet espace, dans l’attente d’une intervention urgente susceptible de redonner confiance au quartier et à ses habitants, de mettre fin à leurs souffrances quotidiennes persistantes, et de soulever de nombreuses interrogations quant à la gestion de la propreté à Salé.