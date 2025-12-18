Rabat, la capitale africaine qui réinvente son destin

Au cours des deux dernières décennies, Rabat a connu une transformation profonde, tant sur le plan urbain que culturel. Longtemps perçue comme une capitale administrative marquée par le calme et la sobriété, la ville s’est progressivement affirmée comme un espace de vie moderne, attractif et ouvert sur le monde. De grands projets de loisirs et d’infrastructures sportives ont contribué à renforcer son pouvoir d’attraction, faisant de Rabat une destination de plus en plus prisée par les visiteurs marocains et étrangers, explique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 19 décembre, consacrée à la CAN 2025.

Cette mutation ne se limite pas à l’esthétique urbaine. Rabat s’est imposée comme une ville de culture, d’ouverture et de qualité de vie. Des résidents venus d’autres régions, parfois même de l’étranger, soulignent son caractère ordonné, propre et équilibré. La capitale a su dépasser son image de ville institutionnelle pour devenir une métropole dynamique, tournée vers l’avenir, à la croisée des chemins entre histoire, innovation et rayonnement continental.

Aujourd’hui, Rabat s’inscrit pleinement dans les circuits internationaux, au point d’être citée comme une destination touristique montante à l’échelle mondiale. Loin de renier son identité, elle a opéré une relecture de son rôle, assumant sa fonction de capitale tout en se positionnant comme un pôle touristique, culturel et économique. Ce repositionnement n’a rien d’exagéré au regard des changements structurels opérés ces dernières années.

Parmi les projets emblématiques ayant redessiné le visage de la ville figure le Grand Théâtre de Rabat, œuvre de l’architecte iconique Zaha Hadid. Érigé sur les rives du Bouregreg, il s’impose comme une véritable signature architecturale, reliant modernité et élégance, souligne Al Ahdath Al Maghribia. Entouré d’espaces verts et de jardins, le théâtre attire quotidiennement visiteurs et professionnels, et s’inscrit déjà parmi les grandes références architecturales contemporaines. Plus qu’un équipement culturel, il est devenu un symbole fort de l’identité nouvelle de Rabat.

L’aménagement de la vallée du Bouregreg constitue un autre pilier de cette transformation. Le projet des deux rives a métamorphosé l’espace reliant Rabat et Salé, en y intégrant marinas, restaurants modernes, moyens de transport fluviaux et promenades piétonnes. Cet espace est désormais un lieu de vie et de rencontre, redonnant aux habitants et aux visiteurs le goût de la ville et de ses paysages, tout en renforçant le lien entre les deux cités historiques.

Le sport s’est également imposé comme un levier stratégique du développement touristique. L’accueil d’événements sportifs internationaux et l’amélioration des infrastructures ont généré une forte affluence, notamment lors des grandes compétitions. Les hôtels de la capitale ont enregistré une hausse notable de fréquentation, avec des supporters venus de différentes nationalités, découvrant à cette occasion les richesses culturelles de Rabat, de Chellah à la médina historique.

Parallèlement aux projets contemporains, la ville a accordé une attention particulière à la valorisation de sa mémoire et de son patrimoine, a-t-on lu dans Al Ahdath Al Maghribia. La réhabilitation des sites historiques, des remparts, des ruelles et des espaces emblématiques témoigne d’une volonté de conjuguer héritage et modernité. Cette approche renforce l’attractivité touristique tout en préservant l’âme de la capitale.

Les chiffres du tourisme confirment cette dynamique. Rabat enregistre une augmentation du nombre de visiteurs et des durées de séjour, portée par un parc hôtelier en développement et par la diversification de l’offre touristique. Jadis principalement orientée vers le tourisme culturel classique, la ville propose désormais une expérience plurielle: culture à travers les musées, les théâtres et les expositions, loisirs avec la marina et le front de mer, patrimoine historique avec la Kasbah des Oudayas, et tourisme sportif grâce aux grands événements internationaux.

Cette évolution a naturellement entraîné un essor des secteurs connexes. Cafés, restaurants, commerces modernes et services touristiques ont bénéficié de cet élan, contribuant à la vitalité économique de la capitale. La sécurité, la qualité des infrastructures et l’organisation urbaine renforcent ce sentiment de confiance qui séduit visiteurs et investisseurs.

Avec cette transformation maîtrisée, Rabat affirme progressivement son statut de capitale africaine moderne. Une ville qui ne se contente plus d’être le centre politique du Royaume, mais qui incarne une vision africaine de la modernité, du dialogue culturel et du développement durable. Rabat s’impose ainsi comme une capitale d’influence, ouverte sur son continent et sur le monde.