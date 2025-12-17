Culture

Au cœur du cinéma Pathé Dar Essalam à Rabat

Au cœur du cinéma Pathé Dar Essalam de Rabat

Cinéma Pathé Dar Essalam de Rabat (S.Belghiti/Le360).

VidéoAvec son ambiance cosy et ses équipements de pointe — écran LED Samsung Onyx, son Dolby Atmos et projection numérique sans cabine — le multiplexe Pathé Dar Essalam de Rabat a ouvert ses portes ce mercredi 17 décembre. Visite guidée.

Dès ce mercredi 17 décembre, les cinéphiles marocains pourront découvrir un nouveau lieu dédié au 7ème art. Le multiplexe Pathé Dar Essalam ouvre officiellement ses portes au public, proposant une ambiance cosy alliée à une expérience cinématographique de dernière génération.

Niché au cœur du marché Dar Essalam, le cinéma dispose de quatre salles totalisant 149 fauteuils, d’un écran LED Samsung Onyx et d’une sonorisation Dolby Atmos, offrant une qualité d’image et de son haut de gamme. L’architecture du lieu est signée Patrick Génard, architecte belge de renom, fort de près de 50 ans de carrière, dont le cabinet est basé à Barcelone et qui mène actuellement plusieurs projets au Maroc.

À l’instar du cinéma Pathé Californie, Pathé Dar Essalam ne dispose pas de cabine de projection. La diffusion des films s’effectue via un serveur de cinéma numérique, utilisant la technologie Digital Cinema Package (DCP).

«En matière d’image et de son, c’est ce qui se fait de mieux aujourd’hui», souligne Frédéric Godfroid, directeur général de Pathé Maroc lors de la visite guidée dédiée aux médias, organisée ce mardi 16 décembre depuis la salle 3.

Cette dernière est une salle VIP de seulement 23 places, accessible au tarif de 250 dirhams. La salle premium, la plus grande du complexe, est proposée à 95 dirhams, soit 10 dirhams de plus que celle du Pathé Californie.

Pathé Maroc poursuit ainsi son développement et dément, par la même occasion, les rumeurs évoquant un éventuel retrait du groupe.

Actuellement associé au groupe Marjane, Pathé n’a jamais envisagé de quitter le Maroc. «Les Marocains vont de plus en plus au cinéma, et les films marocains ont particulièrement la côte», affirme Frédéric Godfroid, avant d’ajouter: «Le Maroc a même battu des records de fréquentation des salles après le Covid. Entre 2024 et 2025, la hausse a été très significative.»

Une dynamique encourageante qui pousse Pathé à poursuivre son expansion, avec l’ouverture prochaine d’un nouveau multiplexe à Rabat, dans le quartier Hay Riad, ainsi qu’un autre projet à Marrakech.

