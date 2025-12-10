Culture

Pathé ouvre son deuxième multiplexe au Maroc, au cœur de Rabat

Une salle de cinéma Pathé.

Le cinéma Pathé Rabat ouvrira ses portes à partir du mercredi 17 décembre au marché Dar Essalam. Fort de plusieurs salles de dernière génération et de technologies immersives, ce nouveau complexe vient enrichir l’offre cinématographique de la capitale.

Par Qods Chabâa
Le 10/12/2025 à 11h59

À partir du 17 décembre prochain, le cinéma Pathé de Rabat accueillera les cinéphiles au sein du marché Dar Essalam. Ce multiplexe nouvelle génération comptera plusieurs salles modernes, dotées des technologies IMAX Laser, 4DX et Dolby Atmos, ainsi que des fauteuils premium. Il s’agit du deuxième multiplexe Pathé au Maroc, deux ans après l’ouverture de Pathé Californie à Casablanca.

Les spectateurs y retrouveront tous les services habituels de la marque: billetterie en ligne, cinécarte, offres VIP, ainsi qu’un accès aux dernières sorties nationales et internationales.

Lire aussi : Un réseau de complexes cinématographiques dans plusieurs villes: Marjane et Pathé annoncent un partenariat stratégique au Maroc

L’inauguration de Pathé Rabat s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’offre culturelle de la capitale, en complément du Megarama Rabat ouvert en 2019. Avec ce nouvel équipement, Rabat consolide un peu plus son positionnement de capitale culturelle du Royaume.

De son côté, Pathé Maroc affiche l’ambition de déployer un réseau de multiplexes dans les principales villes du pays, en partenariat avec Marjane Group. En avril 2025, ce dernier avait d’ailleurs signé un accord stratégique avec l’enseigne française pour accompagner l’implantation de plusieurs complexes cinématographiques à travers le Maroc.

L’initiative s’inscrit dans la stratégie de Marjane Group visant à valoriser ses actifs immobiliers commerciaux, en intégrant au sein de ses centres des expériences culturelles et de loisirs premium.

Par Qods Chabâa
Le 10/12/2025 à 11h59
Culture

Culture

Culture

Culture

