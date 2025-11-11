Saïd Naciri de retour avec son nouveau film «Chlahbia»

Saïd Naciri sur la scène du Megarama présentant son nouveau film Chlahbia . (A.Gadrouz/Le360)

Le cinéma Pathé Californie a accueilli hier, lundi 10 novembre, la projection en avant-première du film «Chlahbia» de l’artiste Saïd Naciri, en présence de l’équipe du film ainsi que de nombreuses personnalités artistiques et politiques.

Le long-métrage, drame social à portée critique, teinté de comédie noire, traite avec humour et dérision le thème de la corruption au sein de la société marocaine, à travers des conflits humains et politiques complexes.

Le film réunit une pléiade de comédiens marocains, parmi lesquels: Saïd Naciri, Fatima Ouchay, Seddik Makwar, Ilham Ouaziz, Ismaïl Boukassem, Hassan Ain El Hayat, Mohcine Nachit, Asmae Benzakour et d’autres encore. La direction technique a été assurée par Boucheta El Brahimi.

Chacun des interprètes livre une performance marquante illustrant les souffrances et les contradictions de l’homme marocain face aux dérives de l’exploitation et de la manipulation.

Dans une déclaration pour Le360, Saïd Naciri a expliqué que le film met en lumière, de manière humoristique, les «chlahbia» – ces opportunistes qui s’immiscent dans les affaires publiques et la politique, en soulignant les dysfonctionnements qui peuvent survenir au sein d’un conseil communal.

Selon lui, l’objectif du film est de dénoncer les dérives de certains responsables tout en offrant un regard satirique sur leurs pratiques et leurs jeux de pouvoir.

Naciri a affirmé qu’«une ville ne peut prospérer qu’avec des responsables intègres, mais s’effondre lorsque ceux-là mêmes qui la dirigent bafouent la loi et dilapident l’argent public».

Il a ajouté que le but du film dépasse la simple satire, car il s’adresse également à la jeunesse dans le contexte de la nouvelle ère, en les invitant à œuvrer pour des élections transparentes et à élire des responsables fidèles à leurs promesses.

De son côté, l’actrice Fatima Ouchay a révélé qu’elle interprète le rôle de la mère du héros incarné par Saïd Naciri. Elle a expliqué que le film reflète la réalité marocaine dans toute sa complexité, ajoutant avec un brin d’humour: «Il y a beaucoup de filous dans ce pays».

Elle a précisé que l’équipe a voulu aborder cette problématique d’une manière caricaturale et comique, afin de rendre le message plus accessible au grand public. Elle a exprimé son espoir que le film rencontre le succès escompté, car il parle directement du vécu des citoyens marocains dans divers domaines.

Pour sa part, l’acteur Wahib Saad a confié qu’il incarne un personnage appartenant à un parti de l’opposition, qui finit par changer de camp et rejoindre la majorité, illustrant ainsi le revirement opportuniste de certains acteurs politiques, prêts à suivre le camp gagnant sans scrupules.

Le film «Chlahbia» sort en salles au Maroc ce mercredi 12 novembre. La Team espère qu’il suscitera un large débat sur les questions d’éthique, de responsabilité, tout en renouant avec un cinéma marocain critique et populaire.

