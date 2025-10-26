Cinéma: Grand Prix du FNF 2025 pour «La Mer au loin» de Saïd Hamich Benlarbi

Ayoub Gretaa et Ana Mouglalis, dans une scène de La Mer au loin , second long-métrage de Saïd Hamich Benlarbi.

Le Festival national du film de Tanger 2025 (FNF) a fermé ses portes ce samedi au Palais des arts et de la culture, avec la révélation de son palmarès, mettant en avant le meilleur du cinéma marocain. La grande surprise de cette 25ème édition est la consécration de La Mer au loin , le long-métrage de Saïd Hamich Benlarbi, qui a remporté le Grand Prix et le Prix de la réalisation.

Ce film de 116 minutes suit l’histoire de Nour, un jeune Marocain de 27 ans vivant à Marseille en situation irrégulière. Entre petits trafics et fêtes avec ses amis, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu’il rencontre Serge, un policier charismatique et sa femme Noémie.

Le Prix spécial du jury de la compétition long-métrage a été attribué ex aequo à Mauvais temps d’El Ghazouani Madane et Everybody Loves Touda de Nabil Ayouch. Le Prix de la première œuvre a également été décerné à Mauvais temps, qui a impressionné le jury par la qualité de son récit et la force des interprétations. Dans le même film, Abdenbi Beniwi a été récompensé par le Prix du premier rôle masculin, tandis que Nisrine Erradi, pour son rôle dans Everybody Loves Touda, a reçu le Prix du premier rôle féminin.

Dans la même compétition, Rym Foglia et Omar Boularkirba reçoivent respectivement le Prix du second rôle féminin et masculin dans La Mer au loin.

La qualité technique des films a également été saluée : le Prix du son a été attribué à Nassim El Mounabbih et Saïd Radi pour Everybody Loves Touda, tandis que le Prix de l’image est revenu à Virginie Surdej pour le même film.

Le Prix de la production a été décerné au Lac bleu de Daoud Aoulad Syad, qui a également remporté le Prix du scénario aux côtés d’Abdelmjid Seddati et El Houcine Chani. Mourad Zdaidat a été distingué pour la musique originale, illustrant la dimension artistique et technique du film. De son côté, Ilyas Lakhmas a obtenu le Prix du montage pour Les Commandements de Sana Akroud, film qui a aussi reçu une mention spéciale du jury.

Dans la compétition des courts-métrages, le Grand Prix a été attribué à L’MINA de Randa Maaroufi. Le Prix spécial du jury a été remis à Miroir à vendre de Hicham Amal, et le Prix du scénario à Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji pour Chikha-Queen. Le film Aicha de Sanaa El Alaoui a reçu une mention spéciale, soulignant la diversité des histoires présentées dans cette compétition.

La compétition des documentaires a mis en avant Fiers, Suspendus et Obstinés de Mohamed Akram Nemmassi, récompensé par le Grand Prix. Les Prix spéciaux du jury ont été attribués ex aequo à I will remember you de Mohamed Rida Gueznai et Les mille et un jour du Hajj Edmond de Simon Bitton. The Departure de Sidi Mohamed Fadel El Joummani a remporté le Prix de la Création, tandis que Prisonniers de l’attente de Loubna El Younssi a obtenu une mention spéciale.

Pour les films d’écoles et d’instituts de cinéma, le Grand Prix a été attribué à Les Tangérois de Achraf El Afia. Le dernier silence de Mahmoud El Asri a reçu le Prix spécial du jury, et Au gré du vent de Ines Lehaire une mention spéciale, mettant en avant les jeunes talents du cinéma marocain.

Les Prix de la Critique, décernés par l’Association Marocaine des Critiques de Cinéma, ont récompensé La Mer au loin, The Departure et Miroir à vendre, tandis qu’une mention spéciale a été remise à L’MINA. Les Prix des Ciné-Clubs, attribués par la Fédération Nationale des Ciné-Clubs du Maroc, ont été remis à Mauvais temps, Brides et Fausse note, avec une mention spéciale pour Aicha.

Enfin, la section Panorama a présenté sept longs-métrages hors compétition: Routini , Algues amères, Hadda et Krimo, Lbatal, Mahi, Life’s Game et Lkhayma, offrant aux spectateurs un aperçu complet et varié des productions marocaines récentes.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 25ème édition du FNF, qui s’est tenue du 17 au 25 octobre 2025, a couronné les meilleurs talents du cinéma marocain et mis en lumière une nouvelle génération de réalisateurs, acteurs et créateurs, confirmant le rôle du festival comme vitrine incontournable du 7ᵉ art national.