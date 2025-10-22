Tanger: à la découverte du Palais des arts et de la culture, où se déroule le Festival national du film

La grande salle du Palais des arts et des cultures de Tanger, qui accueille le festival National du film.

Le Festival national du film (FNF) de Tanger, qui se tient du 17 au 25 octobre 2025, a désormais élu domicile au Palais des arts et de la culture, un joyau architectural qui domine la corniche de Malabata, le long du boulevard Mohammed VI. Conçu par l’architecte tangérois Nawfal Bakhat, cet édifice contemporain allie élégance, modernité et ouverture sur l’océan, offrant un cadre inédit pour célébrer le cinéma national.

Pendant des années, le FNF s’est déroulé au cinéma Roxy, en plein centre-ville. Mais depuis l’inauguration du palais en avril 2024, à l’occasion de la Journée internationale du jazz, le festival a trouvé un lieu à la hauteur de son rayonnement. S’étendant sur 24.000 mètres carré, le palais dispose d’une grande salle de spectacles de 1.400 places, de deux salles de 200 places chacune, de galeries d’exposition, ainsi que d’espaces dédiés aux répétitions, à la formation et à la recherche.

L’édifice se distingue par une architecture audacieuse et épurée. Ses lignes fluides, ses volumes généreux et ses larges ouvertures sur la mer reflètent une volonté de fusionner modernité et mémoire méditerranéenne, tout en offrant un cadre propice à la créativité et à l’innovation artistique.

Dirigé par Rachid Amahjour, le Palais des arts et de la culture se positionne comme un véritable laboratoire de création, accueillant non seulement le cinéma, mais aussi la musique, le théâtre et les arts visuels. Avec un budget global de près de 210 millions de dirhams, cet investissement majeur vise à faire de Tanger un pôle culturel incontournable, à la fois au Maroc et sur le continent africain.

Le FNF, désormais installé dans ce nouvel écrin, bénéficie ainsi d’une infrastructure à la hauteur de l’ambition culturelle de la ville, offrant aux cinéastes, professionnels et visiteurs une expérience immersive et enrichissante. Entre innovation artistique et hommage à l’héritage méditerranéen, le Palais des arts et de la culture devient le nouveau visage du rayonnement culturel tangérois.