C’est parti pour la 17e édition du Festival de Fès de la culture soufie

Le Festival de Fès de la culture soufie a débuté, samedi soir 18 octobre, sur l’esplanade historique de Bab Makina, les activités de sa 17ème édition, organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI. Placé sous le thème «Vivre poétiquement, art et spiritualité», l’événement est initié par l’Association du festival de Fès de la culture soufie.

Dès les premières notes, Bab Makina a retrouvé son éclat spirituel. Le public, venu nombreux, a vibré au rythme d’un concert d’ouverture empreint d’émotion et de transcendance. L’artiste albanais Enris Qinami a donné le ton, suivi d’une hadra soufie animée par le chanteur marocain Nourredine Tahiri, la voix envoûtante de Nahila El Kalaï, et les groupes Koro, et Benyana du Maroc et d’Espagne. Une rencontre harmonieuse entre l’héritage musical marocain et le souffle andalou européen, traduisant à merveille l’esprit du festival.

Pour Fawzi Skali, directeur et fondateur du festival, cette nouvelle édition se veut avant tout une invitation au voyage intérieur. «Cette année, nous plongeons le public dans une expérience spirituelle unique, mêlant beauté, créativité et recherche de sens», déclare-t-il.

«Fès, avec son âme millénaire, ses murailles, ses zaouïas et ses mosquées, offre un cadre idéal pour cette célébration du spirituel et du vivant. Chaque visiteur y découvre une expérience humaine faite de sérénité, de contemplation et d’ouverture aux valeurs universelles du soufisme marocain», ajoute-t-il.

Le thème choisi cette année résume l’ambition de cette édition. «Il s’agit de replacer l’art et la beauté au cœur de la vie humaine», souligne Skali, avant de rappeler que «le Festival de Fès de la culture soufie est devenu, au fil des années, une véritable référence mondiale, incarnant les valeurs de dialogue, de paix et de diversité».

Le programme se poursuit jusqu’au 25 octobre et comprend des concerts de musique soufie du Maroc et du monde, des conférences intellectuelles ainsi que des soirées poétiques abordant les grandes questions contemporaines sous l’angle du soufisme: la paix intérieure, la protection de l’environnement et le vivre-ensemble entre les cultures.