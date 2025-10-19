Culture

C’est parti pour la 17e édition du Festival de Fès de la culture soufie

Lors de la soirée d'ouverture du 17ème festival de Fès de la culture soufie. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 19/10/2025 à 16h15

VidéoLa 17ème édition du Festival de Fès de la culture soufie a été inaugurée samedi 18 octobre sur la majestueuse esplanade de Bab Makina. Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI sous le thème «Vivre poétiquement, art et spiritualité», l’événement, qui se poursuivra jusqu’au 25 octobre, réunit artistes, penseurs et mélomanes autour d’un même souffle: celui de la beauté, de la paix et de la quête de sens.

Le Festival de Fès de la culture soufie a débuté, samedi soir 18 octobre, sur l’esplanade historique de Bab Makina, les activités de sa 17ème édition, organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI. Placé sous le thème «Vivre poétiquement, art et spiritualité», l’événement est initié par l’Association du festival de Fès de la culture soufie.

Dès les premières notes, Bab Makina a retrouvé son éclat spirituel. Le public, venu nombreux, a vibré au rythme d’un concert d’ouverture empreint d’émotion et de transcendance. L’artiste albanais Enris Qinami a donné le ton, suivi d’une hadra soufie animée par le chanteur marocain Nourredine Tahiri, la voix envoûtante de Nahila El Kalaï, et les groupes Koro, et Benyana du Maroc et d’Espagne. Une rencontre harmonieuse entre l’héritage musical marocain et le souffle andalou européen, traduisant à merveille l’esprit du festival.

Pour Fawzi Skali, directeur et fondateur du festival, cette nouvelle édition se veut avant tout une invitation au voyage intérieur. «Cette année, nous plongeons le public dans une expérience spirituelle unique, mêlant beauté, créativité et recherche de sens», déclare-t-il.

«Fès, avec son âme millénaire, ses murailles, ses zaouïas et ses mosquées, offre un cadre idéal pour cette célébration du spirituel et du vivant. Chaque visiteur y découvre une expérience humaine faite de sérénité, de contemplation et d’ouverture aux valeurs universelles du soufisme marocain», ajoute-t-il.

Lire aussi : Moussem Moulay Idriss Al Azhar: là où la ferveur spirituelle et l’héritage historique de Fès se rencontrent

Le thème choisi cette année résume l’ambition de cette édition. «Il s’agit de replacer l’art et la beauté au cœur de la vie humaine», souligne Skali, avant de rappeler que «le Festival de Fès de la culture soufie est devenu, au fil des années, une véritable référence mondiale, incarnant les valeurs de dialogue, de paix et de diversité».

Le programme se poursuit jusqu’au 25 octobre et comprend des concerts de musique soufie du Maroc et du monde, des conférences intellectuelles ainsi que des soirées poétiques abordant les grandes questions contemporaines sous l’angle du soufisme: la paix intérieure, la protection de l’environnement et le vivre-ensemble entre les cultures.

Par Youssra Jaoual
Le 19/10/2025 à 16h15
#Culture#Fès#Musique#culture soufie#Spiritualité#Arts#Héritage#Festival

LEs contenus liés

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Tourisme: la médina de Fès revit au rythme de la haute saison

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aïd Al-Mawlid. Des fidèles de toute l’Afrique au rendez-vous: atmosphère exceptionnelle à la Zaouïa Tijania de Fès

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival de Fès des musiques sacrées : revivez les moments forts de la soirée inaugurale de la 27ème édition

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Oujda: top départ pour le 31ème Festival de la musique gharnatie

Articles les plus lus

1
Exclu360. Mondial U20: Fouzi Lekjaa et Nasser Bourita à l’Ambassade du Maroc à Santiago avant la grande finale
2
Résolution sur le Sahara: comment Washington signe définitivement la fin de partie pour Alger
3
Le Maroc se dote de sa première université dédiée à la musique et à la danse
4
Territoires maliens spoliés par l’Algérie: genèse des revendications contemporaines
5
Les raisons sordides qui ont conduit Abdelmadjid Tebboune à emprisonner Nacer El Djinn
6
Parties prenantes, objectifs, capacités: tout savoir sur le centre de maintenance aéronautique militaire de Benslimane
7
En nombre réduit, des jeunes de la génération Z manifestent de nouveau à Casablanca
8
Sahara: Staffan de Mistura acte la prééminence de l’autonomie, salue la dynamique US et presse Alger d’agir
Revues de presse

Voir plus