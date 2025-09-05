Aïd Al-Mawlid. Des fidèles de toute l’Afrique au rendez-vous: atmosphère exceptionnelle à la Zaouïa Tijania de Fès

L’atmosphère spirituelle est empreinte de ferveur et marquée par les chants religieux et les invocations durant la nuit de Aïd Al-Mawlid à Fès. La zaouïa Tijania s’est transformée en un espace de célébration exceptionnel, réunissant des disciples venus des quatre coins du monde pour commémorer cet événement religieux majeur, qui occupe une place particulière dans le cœur des adeptes de la voie tijanie, répandue à travers les continents.

Portés par les chants et les prières, les fidèles ont vécu des instants de recueillement profond dans la zaouïa, fondée au XVIIIème siècle par le cheikh Ahmed Tijani, devenue au fil du temps une véritable référence spirituelle et une destination incontournable pour les disciples de la confrérie venus d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Amériques.

Les adeptes ont afflué vers la capitale spirituelle du Maroc depuis plusieurs pays africains: le Sénégal, le Nigéria, le Mali, le Niger et la Mauritanie, mais aussi depuis la France, les États-Unis et le Canada. Tous ont pris part aux veillées de prière, de dhikr et de louanges au Prophète, dans une ambiance de foi illustrant la diversité culturelle et linguistique des fidèles, unis par le même attachement spirituel.

Le360 a rencontré plusieurs participants. Parmi eux, Abdel Wadoud Markakassa, venu du Mali, qui a expliqué que sa présence à Fès pour cette commémoration était motivée par le désir de visiter la tombe du cheikh Tijani. «Nous croyons en lui et nous faisons partie de ses bien-aimés», ajoutant que «célébrer cette occasion religieuse, c’est célébrer la miséricorde des messagers et vivre un moment de recueillement et d’humilité devant Dieu» a-t-il confié.

Abdel Wadoud a également évoqué la pratique du wird propre aux disciples du cheikh Tijani, expliquant qu’elle repose sur trois étapes: al-lazim, al-wazifa et al-hilala. Selon lui, ces invocations constituent l’essence de la voie tijanie, combinant un rappel continu et une profonde spiritualité, consolidant ainsi le lien entre les disciples et les enseignements du fondateur, et renforçant le rôle de la zaouïa comme centre de rayonnement spirituel bien au-delà du Maroc.

L’expérience d’Aïcha, une fidèle venue du Sénégal, illustre également la portée de cette célébration. Pour elle, assister à la commémoration du Mawlid au sein de la zaouïa Tijania représente une opportunité unique de vivre des instants empreints de spiritualité. «L’accueil et l’hospitalité sont fabuleux et l’ambiance est singulière et indescriptible, emplie de recueillement et de sérénité spirituelle, laissant une empreinte profonde dans l’âme», a-t-elle souligné.

De son côté, Abdelaziz a affirmé que son séjour à Fès constitue une opportunité de renouveler son pacte spirituel et de se ressourcer auprès de l’héritage de la zaouïa Tijania. «Pour les visiteurs venus du Sénégal, la visite de la zaouïa dans la médina de Fès représente un honneur particulier et un pilier essentiel qui accompagne chacun de leurs voyages au Maroc», souligne Abdelaziz.

Les célébrations ont également été marquées par des interventions des représentants de la zaouïa, qui ont mis en lumière la dimension religieuse et sociale de cette commémoration, en rappelant les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité sur lesquelles repose la voie tijanie. Ils ont aussi souligné le rôle historique de la zaouïa dans le rayonnement spirituel de Fès en tant que capitale religieuse et carrefour des cultures africaines.

Pour de nombreux fidèles, leur présence dans la cité spirituelle constitue un moment unique, les réunissant autour de la mémoire du Prophète bien-aimé, dans un espace fédérateur qui renforce leur sentiment d’appartenance et nourrit leur spiritualité.