Aïd Al-Mawlid: Salé a célèbré ce jeudi la procession des cierges

La médina de Salé a abrité la célèbre procession des cierges commémorant la naissance du prophète Muhammad jeudi 4 septembre 2025.

Le défilé a traversé les rues de la médina de Salé, passant par la place Bouhaja pour rejoindre le mausolée de saint Ben Hassan. Le cortège a ensuite défilé devant une tribune officielle, en présence de représentants de la ville, a constaté notre journaliste.

Menés par la famille Ben Hassoun, les participants ont défilé dans les rues de la ville en portant de grandes bougies colorées. Ces cierges symbolisent la lumière et la dévotion. Cette tradition, appelée moussem «Choumouaa», est un événement culturel et spirituel majeur pour Salé. Elle a lieu chaque année la veille de l’Aïd al-Mawlid et remonte à la dynastie des Saadiens (1549-1659).