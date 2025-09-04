Société

Aïd Al-Mawlid: Salé a célèbré ce jeudi la procession des cierges

La médina de Salé a abrité la célèbre procession des cierges commémorant la naissance du prophète Muhammad jeudi 4 septembre 2025.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/09/2025 à 19h26

VidéoDevant un public nombreux, la médina de Salé a abrité ce jeudi après-midi la célèbre et ancestrale procession des cierges commémorant la naissance du prophète Muhammad.

Ce jeudi après-midi, la médina de Salé a accueilli une foule nombreuse pour la célèbre procession des cierges, qui commémore la naissance du prophète Muhammad.

Le défilé a traversé les rues de la médina de Salé, passant par la place Bouhaja pour rejoindre le mausolée de saint Ben Hassan. Le cortège a ensuite défilé devant une tribune officielle, en présence de représentants de la ville, a constaté notre journaliste.

Menés par la famille Ben Hassoun, les participants ont défilé dans les rues de la ville en portant de grandes bougies colorées. Ces cierges symbolisent la lumière et la dévotion. Cette tradition, appelée moussem «Choumouaa», est un événement culturel et spirituel majeur pour Salé. Elle a lieu chaque année la veille de l’Aïd al-Mawlid et remonte à la dynastie des Saadiens (1549-1659).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/09/2025 à 19h26
#Aïd Al Mawlid Annabawi#Salé

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aïd Al-Mawlid: grâce royale au profit de 681 personnes

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aïd Al-Mawlid: le roi Mohammed VI préside une veillée religieuse à Rabat

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aid Al-Mawlid Annabaoui: le roi Mohammed VI préside une veillée religieuse

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré le vendredi 5 septembre

Articles les plus lus

1
Un visa contre une OQTF: Sarkozy pour l’intransigeance envers Alger et la fin des accords de 1968
2
Confisquer une moto, c’est si difficile que ça?
3
Casablanca: deux milliards de dirhams pour relancer le projet de l’Avenue royale
4
Exclusif. Nouvelles révélations sur le scandale de l’inceste à Aïn Aouda
5
Tribune. Nécropolitique dans le désert: les camps de Tindouf et la suspension de la vie
6
Info360. Les travaux d’élargissement de la route entre Bouskoura et Casablanca débuteront bientôt
7
Des Marocains formidables
8
Algérie: le président Tebboune et le mythe du 1,5 million de morts de la guerre d’indépendance
Revues de presse

Voir plus