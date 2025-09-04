Aïd Al-Mawlid: le roi Mohammed VI préside une veillée religieuse à Rabat

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a présidé, jeudi 11 Rabie-I 1447, correspondant au 4 septembre 2025, à la mosquée Hassan à Rabat, une veillée religieuse en commémoration de l’Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif.

Cette veillée religieuse a été marquée par la déclamation de versets du Saint Coran et de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, Prière et Bénédiction sur Lui.

À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a prononcé devant le Roi une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités du conseil supérieur et des conseils locaux des Oulémas, avant de remettre au Souverain le rapport relatif à ces activités.

Dans son allocution, le ministre a indiqué que la célébration de l’Aid Al Mawlid Annabaoui Acharif coïncide avec la commémoration de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Sidna Mohammed, que la Prière et la Paix soient sur Lui, notant que le Souverain a ordonné au Conseil supérieur des Oulémas que cette année soit marquée par la mise en avant à la fois de la vie (Sira Annabaouiya) et du Message du Prophète.

Il a, dans ce sens, affirmé que l’encadrement religieux mené dans le Royaume, à l’initiative des oulémas, est un projet qui vise à consacrer les nobles valeurs universelles, ajoutant que les oulémas estiment que la réunion des conditions du Tabligh (la communication), sous la conduite éclairée d’Amir Al-Mouminine, est une occasion idoine pour proposer un modèle global de compréhension inspiré de la conduite du Prophète.

Toufiq a, dans ce cadre, rappelé que le Conseil supérieur des Oulémas, a tenu au début de cette année une réunion qualitative inédite avec une pléiade de grands acteurs de développement pour répondre, à travers leurs travaux de recherche, à la question de savoir dans quelle mesure le développement a besoin des enseignements du Coran.

Cette rencontre, a-t-il poursuivi, a permis d’engager le dialogue sur une question qui mérite d’être au centre des préoccupations de tous: vivre une vie heureuse selon la Loi Divine.

Par la suite, le Roi, Amir Al-Mouminine, a remis le Prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques (Prix de mérite et d’hommage) à Abbas Rhila, de Marrakech.

Ce prix est décerné annuellement afin de récompenser les éminentes personnalités scientifiques et de les inciter à réaliser des travaux de recherches dans le domaine des études islamiques, conformément aux enseignements de la noble Charia qui prône la recherche du savoir et exhorte à en faire bon usage.

Le Roi a ensuite été salué par Hassan Bakkour, de Syrie, qui a reçu des mains du Souverain le Prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et d’exégèse du Saint Coran.

Le Souverain a également procédé à la remise du Prix international Mohammed VI de psalmodie du Saint Coran avec mémorisation de cinq Hizbs à M. Ayoub Alla, de Salé.

Le Roi, Amir Al-Mouminine, a aussi remis le Prix Mohammed VI d’hommage en art calligraphique marocain et le Prix Mohammed VI d’excellence en art calligraphique marocain respectivement à Jaouad Ettaybi et El Mostapha Ajdi, de Salé.

Le Souverain a, par la suite, remis le Prix Mohammed VI de l’art décoratif marocain sur papier (Prix d’hommage) à Abdelilah Laabiss de Meknès, et le Prix Mohammed VI de l’art décoratif marocain sur papier (Prix de l’excellence) à Badr Dhrif, de Fès.

Le Roi a aussi remis le Prix Mohammed VI de lettrisme arabe [Al Horoufia] (Prix d’hommage) à Mohamed El Bandouri de Marrakech, et le Prix Mohammed VI de lettrisme arabe [Al Horoufia] (Prix de l’excellence) à Mohamed Mazouz de Salé.

Le Roi a, par la même occasion, été salué par les membres du jury du Prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques, les professeurs Mohamed Yssef, Mostapha Benhamza, Idriss Khalifa, Ahmed Chaouki Binebine, Ahmed Chahlane, Abdelmajid Sghir, Driss Ben Daouia, Said Chabar, Khadija Abou Zaid, ainsi que Yacine Houhoud (rapporteur).

Cette veillée religieuse s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, de conseillers de Sa Majesté le Roi, des membres du gouvernement, des présidents des instances constitutionnelles, des officiers supérieurs de l’Etat-Major général des Forces armées royales, des membres du corps diplomatique islamique accrédités à Rabat, ainsi que de plusieurs oulémas et des personnalités civiles et militaires.

La célébration de cette veillée religieuse par le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, s’inscrit dans la tradition observée par Ses Illustres Ancêtres qui ont constamment veillé à commémorer l’anniversaire de la venue au Monde du Messager de la Miséricorde, le Prophète Sidna Mohammed, que la Prière et la Paix soient sur Lui.

Un anniversaire qui marque l’éclosion des lumières de la guidance pour l’Humanité, grâce au message porté par le Sceau des Prophètes, pour répandre les hautes vertus et les valeurs de justice et recommander les bonnes actions pour que l’ensemble des humains vivent dans la paix et l’entente.