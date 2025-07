Le Roi préside la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles

Le roi Mohammed VI lors de la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles militaires et paramilitaires, le 31 juillet 2024 à Tétouan. (Photo d'archives)

Le Roi a bien voulu baptiser cette promotion du nom du «Sultan Ahmed Al-Mansour Al-Dahbi».

Après avoir salué les Couleurs nationales au son de l’hymne national, le Souverain a prononcé l’allocution suivante:.

«Louange à Dieu,

Prière et paix sur le prophète, sa famille et ses compagnons,

Officiers,

Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui la nouvelle promotion des Lauréats des écoles et instituts militaires, sécuritaires et territoriaux, ici présents pour prêter serment devant Notre Majesté, en Notre qualité de Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales.

C’est l’occasion pour Nous de saluer la compétence et la capacité singulières avec lesquelles les différentes composantes de nos forces militaires et sécuritaires s’acquittent de leur devoir national et de leurs missions sociales et humanitaires.

Nous avons décidé de donner à cette promotion le nom du Sultan Ahmed Al-Mansour Al-Dahbi, l’un des grands Rois du Maroc, dont le règne apporta progrès et stabilité à l’ensemble du pays et lui permit de s’ouvrir sur sa profondeur subsaharienne et de consolider ses relations avec l’Europe.

Soyez, que Dieu vous protège, à la hauteur de ce nom qui symbolise la ferveur patriotique, l’attachement aux symboles sacrés de la Nation, la droiture et la discipline, fidèles en cela à votre devise éternelle: «Dieu, la Patrie, le Roi».

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullah wa barakatouh».

Après la prestation de serment, SM le Roi, chef suprême et chef d’état-major général des FAR, accompagné de SAR le prince héritier Moulay El Hassan et de SAR le prince Moulay Rachid, a salué les drapeaux des Forces armées royales, avant de passer en revue les différents détachements des officiers lauréats.

La cérémonie de prestation de serment concerne, cette année, les lauréats des promotions de 2025 des Écoles d’officiers d’active (l’Académie royale militaire, l’École royale de l’air, l’École royale navale et l’École royale du service de santé militaire) et des Établissements paramilitaires (l’Institut royal de l’administration territoriale, l’Institut royal de police, l’École nationale de la protection civile, l’École Mohammadia des ingénieurs, l’École nationale forestière des ingénieurs, l’Institut de formation douanière et l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile).

S’y ajoutent également les lauréats du Cycle spécial, les officiers issus des rangs au titre de l’année 2024 et les reliquats des promotions antérieures, relevant des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires.

À cette occasion, SM le Roi, chef suprême et chef d’état-major général des FAR, a remis les galons à des officiers, nouvellement promus, au titre de l’année 2025.

Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d’état-major général des FAR, avait reçu, mardi, au Palais royal de Tétouan, la commission d’avancement dans le grade du personnel des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, de la Garde royale et des Forces auxiliaires.

Lors de cette audience, la commission d’avancement a soumis à l’appréciation royale les conclusions et les résultats des travaux de la commission d’avancement du personnel officier et non-officier au titre de l’année 2025.

SM le Roi a approuvé le tableau d’avancement du personnel des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, de la Garde royale et des Forces auxiliaires, et a donné ses instructions pour que soient transmises ses félicitations aux nouveaux promus et les inciter à persévérer dans l’accomplissement de la noble mission assignée, fidèles à la devise Sacrée: «Dieu- la Patrie- le Roi».

La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, des conseillers du Roi, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l’état-major général des FAR, des attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.