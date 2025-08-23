Société

Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré le vendredi 5 septembre

Mosquée Hassan-II

Le mois de Rabie-I 1447 de l’hégire débutera le lundi 25 août 2025 et Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré le vendredi 5 septembre, a annoncé, samedi soir, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/08/2025 à 20h35

Dans un communiqué, le ministère des Habous et des Affaires islamiques indique que l’observation du croissant lunaire du mois de Rabie-I 1447 a eu lieu le samedi 29 Safar 1447 de l’hégire, correspondant au 23 août 2025, après le coucher du soleil, précisant que tous les délégués des affaires islamiques dans le Royaume et les unités des Forces armées royales associées à l’observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire.

De ce fait, le mois de Safar aura compté 30 jours et le 1er Rabie-I 1447 de l’hégire débutera le lundi 25 août 2025, tandis que Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré le vendredi 5 septembre, selon la même source.

Puisse Dieu, en ce mois béni et à l’occasion de l’Aïd Al Mawlid Annabaoui, combler le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, de sa bénédiction et de ses bienfaits, et renouveler pareille occasion pour le prince héritier Moulay El Hassan, le prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’illustre famille royale dans le bonheur et la quiétude, et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/08/2025 à 20h35
#Aïd Al Mawlid Annabawi

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Voici comment Dakhla a célébré Aïd Al Mawlid Annabaoui

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aïd Al-Mawlid Annabaoui: grâce royale au profit de 638 personnes

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aïd Al-Mawlid Annabaoui: le Roi présidera ce mercredi une veillée religieuse à la mosquée Hassan à Rabat

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aïd Al Mawlid Annabaoui: grâce royale au profit de 792 personnes

Articles les plus lus

1
Rosa Moussaoui: Madame Polisario, ou l’imposture d’une militante devenue voix de service
2
Casablanca: le jardin Alecso rouvre ses portes à Sidi Othmane après 12 mois de travaux
3
De friche à oasis: l’étang d’El Oulfa renaît au cœur de Casablanca
4
Casablanca: début des travaux de réfection sur l’autoroute urbaine
5
Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, figure controversée et soutien du Polisario
6
Un chercheur marocain honoré à la Silicon Valley pour une innovation contre le cancer
7
Le Maroc n’est pas qu’incivilités: appel à l’équilibre
8
Cyclomoteurs: le gouvernement rétropédale, le dispositif du speedomètre suspendu
Revues de presse

Voir plus