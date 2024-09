Voici comment Dakhla a célébré Aïd Al Mawlid Annabaoui

À l’instar des autres régions du Maroc, Dakhla-Oued Eddahab a fêté comme il se doit Aïd Al Mawlid Annabaoui, dans une atmosphère de joie, avec de nombreux rituels et coutumes authentiques du Sahara marocain.

La plupart des avenues et rues de la ville de Dakhla sont pleines des habitants et des visiteurs étrangers, dont la majorité est originaire du pays frère la Mauritanie, en raison de la proximité et des liens familiaux.

Les festivités sont visibles partout, aussi bien dans les foyers avec des échanges de visites entre proches et amis, que sur les places et lieux publics.

Le360 a recueilli les sentiments de certains habitants, ainsi que des Mauritaniens venus visiter la ville de Dakhla à cette occasion.

Ces derniers ont exprimé leur satisfaction quant à l’atmosphère qui règne dans les rues de la ville, la comparant à l’ambiance qu’on trouve dans leur pays, compte tenu de la proximité de la culture et des traditions.